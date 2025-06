"هاو تو تراين يور دراغون" يحقق انطلاقة نارية ويتفوق على فيلم توم كروز

انطلق فيلم "هاو تو تراين يور دراغون" (How to Train Your Dragon)، النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، بقوة في صالات السينما الأميركية، محققا 83.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليعتلي صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفقا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

يروي الفيلم العائلي الذي أنتجته شركتا "يونيفرسال" و"دريم ووركس أنيميشن" قصة الصداقة بين الشاب الفايكنغي "هارولد" (مايسن تايمس) وتنين مركّب بصريا يُدعى "كروكمو".

ووصف الخبير ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" انطلاقة الفيلم بأنها "ممتازة"، خصوصا أنها تأتي ضمن سلسلة أفلام تصل إلى جزئها الرابع.

وحافظ فيلم "ليلو أند ستيتش" (Lilo & Stitch) من "ديزني" على موقع متقدم، رغم تراجعه إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار في أسبوع عرضه الرابع. وبلغت إيراداته العالمية الإجمالية نحو 860 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "ماتيرياليستس" (Materialists) الذي انطلق حديثا محققا 12 مليون دولار. ويشارك في بطولته كل من داكوتا جونسون، وبيدرو باسكال، وكريس إيفانز.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "المهمة المستحيلة: الحساب النهائي" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) من بطولة توم كروز بإيرادات بلغت 10.3 ملايين دولار. وقد تخطت إيراداته العالمية حاجز 500 مليون دولار، رغم ميزانية إنتاج بلغت قرابة 400 مليون دولار.

وحل خامسا فيلم "باليرينا" (Ballerina) المنتمي إلى عالم "جون ويك"، بإيرادات بلغت 9.4 ملايين دولار في أسبوعه الثاني. وتؤدي آنا دي أرماس دور راقصة تتحول إلى قاتلة مأجورة، ويشاركها في البطولة أنجليكا هيوستن، ويظهر فيه كيانو ريفز بدور ثانوي.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر الأميركي: