"مادلين الشجاعة".. أغنيتان جديدتان توثقان رحلة سفينة كسر الحصار عن غزة

أصدر عدد من النشطاء الداعمين لفلسطين أغنيتين مستوحاتين من رحلة سفينة "مادلين"، التي أبحرت مؤخرا ضمن "أسطول الحرية" في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

توثق الأغنيتان تفاصيل الرحلة ورسالتها التضامنية، كما تسلطان الضوء على ظروف اعتراض السفينة من قبل قوات الاحتلال، في إطار فني يحمل أبعادا سياسية وإنسانية.

فقد طرح "أصدقاء فلسطين" (Friends of Palestine) أغنية بعنوان "مادلين الشجاعة" (The Brave Madleen) عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية. وتحمل الأغنية رسالة دعم لأهالي غزة ودعوة إلى مواصلة الحراك الشعبي والدولي المناهض للحصار.

وأشار صُنّاع الأغنية إلى أن الهدف منها هو "كسر الحصار والوقوف مع غزة، والاستمرار في الإبحار حتى تتنفس الحرية من جديد".

رسائل رمزية وأبعاد درامية

تنتمي "مادلين الشجاعة" إلى فئة الأغاني الفلكلورية، وتصف السفينة بأنها "شجاعة تواجه العاصفة وتُسْرق على يد من تصفهم بـ’القراصنة’". وتؤكد كلمات الأغنية أن "مادلين ليست الأخيرة"، وأن هناك سفنا أخرى ستحذو حذوها.

وتتضمن كلمات الأغنية دعوة إلى الإبحار كفعل مقاوم، وتستدعي رموزا درامية من الرحلة مثل "العاصفة" و"الاختطاف"، مع وعد بمواصلة النضال حتى يتحقق التحرر.

هيا فلتبدأ الرحلة نكسر الحصار بمادلين الشجاعة نشق العاصفة وسط إثم الطغاة نبحر حتى تتنفس غزة من جديد لسنا الأوائل في وجه الريح والنار هيا باسم الحرية بقلوب ملتهبة والمعونة على متن السفينة نبحر حيث تتجاهل العدالة لكن أيدي القراصنة في جوف الليل سرقوا السفينة بلا حق لا قانون لا قوة بل زور وافتراء

دعوة للمحاسبة.. أغنية ثانية من سيث واتكينز

بدوره، طرح المغني والناشط الأيرلندي سيث واتكينز أغنية بعنوان "كل العيون على مادلين" (All eyes on the Madleen) تضامنا مع السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

تتناول كلمات الأغنية مسار الرحلة التي خاضها متطوعون من جنسيات مختلفة، استجابة لنداء إنساني لأطفال غزة "الذين يموتون يوما بعد يوم"، كما تتضمن الأغنية رفضا لما وصفته بـ"الإفلات من العقاب" لجيش الاحتلال، ودعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ويقول جزء من كلمات الأغنية:

هناك سفينة تُدعى "مادلين" أبحرت بشجاعة

وعلى متنها متطوّعون من كل الأنحاء سمعوا صرخة أم

من أجل أطفال قطاع غزة

الذين يموتون يوما بعد يوم

ولكسر الحصار وإيصال المساعدات، خاضوا البحر

لا مزيد من الإفلات من العقاب لجيش الاحتلال

لا مزيد من الأطفال الموتى أو الذين يحتضرون

لا مزيد من التبريرات السياسية لدولة ترتكب إبادة جماعية

لقد حان وقت الحساب

يُذكر أن واتكينز سبق أن عبّر عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال أغنية أصدرها في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعنوان "ستبقى من البحر إلى النهر".

وانطلقت سفينة "مادلين" في يونيو/حزيران الجاري ضمن مهمة رمزية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، قبل أن تعترضها قوات الاحتلال. وتُعد "مادلين" السفينة رقم 36 في تحالف "أسطول الحرية"، الذي يسعى منذ عام 2007 إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.