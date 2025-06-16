رغم انشغاله بالغناء.. ويل سميث يدرس تجسيد شخصية أوباما سينمائيا

قال نجم السينما الأميركي ويل سميث في لندن -اليوم الاثنين- في معرض رده على سؤال عن إمكانية تجسيد شخصية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على شاشات السينما: "طبعا سأدرس تجسيد الدور بالتأكيد".

لكن النجم متعدد المواهب قال إنه يسعى أولا إلى التركيز على مسيرته الموسيقية التي أحياها مؤخرا، بعد أن أصدر ألبوما جديدا لموسيقى الهيب هوب (الراب) بعنوان "بيسد أون إيه ترو ستوري" (Based on a True Story)، في حين يستعد قريبا للانطلاق في جولة أوروبية.

يشار إلى أن سميث، مع شريكه الدي جيه "جازي جيف"، كان أول مغني راب يفوز بجائزة غرامي عام 1989.

وبصفته فنانا منفردا، أصدر سميث 5 ألبومات أستوديو وتصدر قوائم الأغاني بأغاني مثل "مين إن بلاك" (Men in Black) و"غيتن جيغي ويت إت" (Gettin’ Jiggy Wit It) و"ميامي" (Miami) و"وايلد وايلد ويست" (Wild Wild West).

ومن المقرر إقامة عروض لسميث في نحو 10 دول أوروبية، إضافة إلى المملكة المتحدة والمغرب، بين يونيو/حزيران الجاري وأوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشف سميث أيضا عن خططه لإدراج أنجح منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي -حصد ما يقارب 9 ملايين إعجاب على تطبيق إنستغرام- ضمن عرضه على خشبة المسرح.