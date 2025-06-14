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كانييه ويست يساند المغني بي ديدي المتهم بالاتجار بالبشر

NEW YORK, NY - AUGUST 28: (EXCLUSIVE COVERAGE) Kanye West and Sean Diddy Combs pose backstage during the 2016 MTV Video Music Awards at Madison Square Garden on August 28, 2016 in New York City. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
مغني الراب الأميركي كانييه ويست (يسار) حضر في المحكمة الفدرالية لدعم المغني بي ديدي الذي يُحاكم بتهمة الاتجار بالجنس وارتكاب أعمال إجرامية (غيتي إيميجز)
14/6/2025

حضر مغني الراب الأميركي كانييه ويست الجمعة إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك لدعم المغني بي ديدي الذي يُحاكم بتهمة الاتجار بالجنس وارتكاب أعمال إجرامية.

ولم يدل ويست بأي إفادة، بل تابع المحاكمة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة في قاعة مجاورة، ثم غادر بعد نحو 20 دقيقة.

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وعندما سألته قناة "إي بي سي" عمّا إذا كان حضر إلى المحكمة لدعم بي ديدي، أومأ برأسه وأجاب "نعم".

يأتي حضور الفنان ورجل الأعمال المثير للجدل في اليوم التالي لانتهاء شهادة جين، إحدى الصديقات السابقات لبي ديدي والتي روت في الأيام الأخيرة أن مغني الراب أجبرها على البغاء ضد إرادتها.

هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفدرالية تستمع منذ نحو شهر إلى سلسلة من الشهود الذين تحدّثوا عن سيطرة بي ديدي، مؤسس شركة "باد بوي ريكوردز" والبالغ 55 عاما، على موظفيه وشريكته السابقة.

ويُتهم بإجبار النساء، ومنهنّ المغنية كاسي التي كانت شريكته لعقد، على الانخراط في البغاء. ووفقا للادعاء، كان موظفو ديدي مسؤولين عن توصيل المخدرات للضحايا لإجبارهن على الامتثال وإسكاتهن.

من جانبه، نفى مغني الراب التهم الموجهة إليه. وأقرّ دفاعه بأن كاسي تعرّضت للتعنيف، لكنه أصرّ على أنه لم يجبرها على شيء. وخلال شهادتها، أكدت المغنية أنها شاركت في هذه الممارسات لأنه لم يكن لديها خيار آخر.

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المصدر: الفرنسية

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