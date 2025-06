"أتمنى أن يلتهم آكلو لحوم البشر غريتا تونبرغ".. تعليق منسوب لمخرج داعم لإسرائيل

تعرض المخرج الأميركي إيلاي روث لانتقادات واسعة بعد تداول صورة قيل إنها من حسابه على "إنستغرام"، تتضمن تعليقا عدائيا موجّها إلى الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وذلك عقب مشاركتها في رحلة السفينة "مادلين" لمحاولة كسر الحصار عن قطاع غزة.

ورغم أن القصة المصورة (Story) نُسبت إلى روث من قبل عدة حسابات ومواقع إلكترونية، فإن صحتها لم تُؤكَّد نظرا لاختفاء هذه القصص في غضون 24 ساعة من نشرها.

ويُعرف عن روث، مخرج أفلام الرعب "عيد الشكر" (Thanksgiving) و"الجحيم الأخضر" (The Green Inferno)، دعمه العلني لإسرائيل، وقد دفعه هذا الموقف إلى مهاجمة تونبرغ عقب اعتراض السفينة واعتقال الناشطين على متنها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

نشر موقع "ذا بلاي ليست" (The Playlist) الفني المتخصص صورة قال إنها التُقطت من حساب إيلاي روث على منصة "إنستغرام"، حيث شارك في خاصية القصص (Story) تعليقا جاء فيه: "ينبغي أن تأكلها قبيلة من آكلي لحوم البشر"، وذلك في إشارة مباشرة إلى فيلمه "الجحيم الأخضر"، الذي تدور أحداثه حول قبائل متخيلة تتغذى على البشر.

View this post on Instagram

‘Thanksgiving’ Director Eli Roth Says Humanitarian & Peace Activist Greta Thunberg “Needs To Be Eaten By Cannibals” https://t.co/z3QiBDUJzo pic.twitter.com/71zAGHzpbd

— The Playlist (@ThePlaylistNews) June 11, 2025