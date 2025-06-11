بعد 25 عاما من تجسيده المرض.. يوسف فوزي يظهر متأثرا بالشلل الرعاش

تصدر اسم الفنان المصري يوسف فوزي، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، عقب ظهوره في لقاء مصور بدا فيه متأثرا تأثرا كبيرا بتدهور صحته من إصابته بمرض الشلل الرعاش، الذي أبعده عن الساحة الفنية منذ عام 2016.

اللقاء الذي أعاد تسليط الضوء على معاناته، كشف عن تدهور ملحوظ في صحته، إذ ظهر فوزي يعاني من ارتجاف شديد في يديه، وتحدث بصعوبة واضحة، وبدا عليه الإرهاق والتقدم في العمر، ما أثار موجة واسعة من التعاطف معه من جمهوره ومحبيه، الذين استذكروا مسيرته الفنية الطويلة وأدواره الهادئة التي ميزته عقودا.

من الدراما إلى الواقع

في مشهد مؤلم، تحدث الفنان البالغ من العمر 80 عاما عن رحلته مع المرض، مشيرا إلى أنه سبق أن جسّد شخصية مصابة بالشلل الرعاش ضمن أحداث مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000، دون أن يتخيل أن الدور الذي أداه سيكون انعكاسا دقيقا لما سيواجهه لاحقا.

وأوضح فوزي، أن الأدوية التي يتناولها تساهم في التخفيف من الأعراض، لكنها تُرهق جسده وتجعله ينام ساعات طويلة. ورغم تراجع صحته، أبدى تقبله وضعَه، قائلا إنه يفضل البقاء في منزله بهدوء، تماشيا مع نصائح الأطباء الذين دعوه إلى الاستمتاع بما تبقى من صحته.

عزلة اختيارية وامتنان للمحبين

كما أشار فوزي إلى أنه يكتفي حاليا بمتابعة الدراما عبر شاشة التلفزيون، معربا عن امتنانه لزملائه في الوسط الفني الذين لا يزالون يتواصلون به. واعتبرهم شركاء أصيلين في مسيرته الفنية، التي عبّر عن فخره بها.

وفي تصريح لافت، رشّح الفنان الممثل المصري أمير كرارة لتجسيد شخصيته إذا ما تم تحويل قصة حياته إلى عمل درامي، واصفا إياه بـ"الممثل الموهوب صاحب الروح المرحة"، وأشار إلى أنه جمعتهما تجربة فنية في وقت سابق.

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وكان فوزي عبر في ظهور سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، عن أمنيته في أن يتمكن من العودة لأداء صلاة الفجر بانتظام، موضحا أن أعراض المرض بدأت تؤثر على ذاكرته وتركيزه أثناء الصلاة، وهو ما لم يعهده من قبل. وأشار إلى أن مرض الشلل الرعاش، في مراحل متقدمة، قد يتحول إلى ألزهايمر، ما يزيد من تعقيد حالته.

كما استعاد يوسف فوزي ذكريات اللحظة الفارقة التي قرر فيها الاعتزال عام 2016، إذ لاحظ أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذي جمعه بالنجم عادل إمام، رعشة غير طبيعية في يده وذراعه، ما دفعه إلى إجراء فحوص طبية كشفت عن إصابته بالمرض. وعلى إثر التشخيص، قرر الابتعاد عن التمثيل حتى لا يُربك زملاءه أو يحرج المخرجين الذين قد يعمل معهم.

يوسف فوزي.. مسيرة فنية حافلة

وجمعت الفنان المصري يوسف فوزي صداقة مهنية طويلة بالفنان عادل إمام، وشاركه في عدد من الأعمال البارزة منها:

عنتر شايل سيفه

الغول

حتى لا يطير الدخان

حنفي الأبهة

بوبوس

كما تميّز بأدوار قوية في أفلام مثل:

النمر الأسود

نساء خلف القضبان

ليلة القبض على بكيزة وزغلول

الراقصة والسياسي

أيام السادات

ومع بداية الألفية الجديدة، واصل مسيرته في السينما والتلفزيون بمشاركته في أعمال مثل:

بوشكاش

اللمبي 8 جيجا

غش الزوجية

ميدو مشاكل

أما أبرز أعماله الدرامية:

أوبرا عايدة

بدون ذكر أسماء

وجه القمر

قاسم أمين

فارس بلا جواد

الملك فاروق

وكانت آخر مشاركاته في عام 2015 في مسلسلي "أرض النعام" و"أستاذ ورئيس قسم".