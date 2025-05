"غولوم" يعود بعد غياب.. فصل جديد من ملحمة "سيد الخواتم" في 2027

تم تحديد 17 ديسمبر/كانون الأول 2027 موعدا لعرض فيلم "سيد الخواتم: مطاردة غولوم" (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) في دور السينما، ليشكل ذلك عودة المخلوق "غولوم" الشهير إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة طويلة من الغياب، في موسم "الكريسماس" لعام 2027.

وأعلنت شركتا "وارنر براذرز بيكتشرز" و"نيو لاين سينما" أن الفيلم سيُعرض في دور السينما العالمية في التاريخ نفسه، ليضيف بذلك فصلا جديدا إلى عالم "سيد الخواتم".

ولا يُعد اختيار موعد إصدار "سيد الخواتم: مطاردة غولوم" في ديسمبر/كانون الأول مفاجئا، إذ جرى طرح جميع أفلامِ ثلاثية المخرج بيتر جاكسون

سيد الخواتم (The Lord of the Rings) والهوبيت (The Hobbit) في الشهر ذاته، تزامنا مع عطلة الكريسماس. وقد حققت كل سلسلة منهما إيرادات بلغت 2.9 مليار دولار في شبّاك التذاكر العالمي.

وكانت شركة "وارنر براذرز" قد أعلنت لأول مرة عن فيلم "سيد الخواتم: مطاردة غولوم" في صيف العام الماضي، وكان من المقرر طرحه في دور السينما عام 2026، إلا أن موعد الإصدار تأجل لمدة عام. ويعود آندي سيركيس لتجسيد الدور الرئيسي "غولوم" في الفيلم باستخدام تقنية التقاط الحركة، وهو الدور الذي بدأ في أدائه منذ فيلم سيد الخواتم: البرجان (The Lord of the Rings: The Two Towers) عام 2002.

إلى جانب توليه إخراج الفيلم، بعد أن قدم تجارب إخراجية سابقة مثل فيلم "ماوكلي: أسطورة الغابة" (Mowgli: Legend of the Jungle) وفيلم "فينوم: فليكن هناك مذبحة" (Venom: Let There Be Carnage).

كما حددت الشركة موعد إصدار فيلم إيفل ديد الجديد (Evil Dead) من بطولة سهيلة يعقوب في 24 يوليو/تموز 2026، إلى جانب فيلم ريمين (Remain) للمخرج إم. نايت شيامالان في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ويشارك في بطولته كل من جيك جيلنهال، فيبي دينيفور، وآشلي وولترز.

أما مخرج الثلاثية الأصلية لفيلم سيد الخواتم بيتر جاكسون، فيشارك في إنتاج الفيلم الجديد إلى جانب كل من فران والش وفيليبا بويينز، حيث أكدت شركة "وارنر براذرز" عند الإعلان عن مطاردة غولوم أن الثلاثي سيكون مشاركًا في كل خطوة من خطوات العمل، وسيتولى السيناريو كل من والش وبويينز بالتعاون مع فيبي جيتينز وآرتي باباجورجيو.

وفي تصريحات لمجلة إمباير (Empire)، أوضحت فيليبا بويينز أن فيلم سيد الخواتم: مطاردة غولوم هو "قصة مكثفة جدا"، تدور أحداثها "بعد حفلة عيد ميلاد بيلبو، وقبل الدخول إلى مناجم موريا"، مضيفة أن العمل يستعرض "جزءًا محددًا من القصة المدهشة التي لم تُروَ من قبل، من خلال وجهة نظر هذا الكائن العجيب".

وعلى جانب آخر أعرب عدد من أعضاء فريق التمثيل الأصلي في سيد الخواتم، مثل إيان ماكيلين (غاندالف)، وأورلاندو بلوم (ليغولاس)، وفيغو مورتنسن (أراغورن)، عن رغبتهم في العودة للمشاركة في الفيلم الجديد، في حال كانت القصة تتوافق مع مسارات شخصياتهم. إلا أنه لم يتم تأكيد أي أسماء جديدة في طاقم التمثيل حتى الآن.

كان آخر ظهور لسلسلة "سيد الخواتم" في دور السينما في ديسمبر/كانون الأول 2024 من خلال فيلم الأنمي "سيد الخواتم: حرب الروهيريم" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim).

أما فيلم "مطاردة غولوم"، فسيُعد أول عمل سينمائي حي (Live-action) من عالم "الخواتم" منذ إصدار "الهوبيت: معركة الجيوش الخمسة" (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) عام 2014.