النسخة السعودية من "أمي".. دراما تروي معاناة الطفولة والأمومة

شهدت الحلقات الأولى من المسلسل السعودي "أمي" تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذب العمل اهتمام الجمهور منذ بداية عرضه.

يعد المسلسل نسخة سعودية من العمل التركي "Anne" الذي تم عرضه في عام 2016، والذي بدوره مستوحى من المسلسل الياباني الشهير "Mother". تدور أحداثه في إطار درامي إنساني يلامس المشاعر ويستعرض قضايا الأمومة والعنف الأسري.

وتبرز في المسلسل شخصية الطفلة بسمة، التي تجسدها ترف العبيدي، حيث قدمت أداء مؤثرا لاقى إشادة كبيرة، واعتبر من أبرز نقاط القوة في العمل.



وكانت منصة "شاهد" نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام الإعلان الترويجي لمسلسل "أمي"، ولاقت الخطوة تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين عبّروا من خلال التعليقات عن حماسهم وترقّبهم للعمل.

كما روجت بطلة العمل سعود العنود لأحداث المسلسل عبر حسابها على منصة "إكس" وعلقت :حب الأبناء للآباء والأمهات حب غير مشروط.

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قصة إنسانية مؤثرة لطفلة تبحث عن الأمان

يتناول مسلسل "أمي" قصة إنسانية تسلط الضوء على معاناة الطفلة بسمة، التي تجسد دورها ترف العبيدي، في بيئة يغلب عليها الإهمال والعنف الأسري. تعيش بسمة ظروفًا صعبة داخل منزل والدتها، وتتعرض لسوء معاملة من زوج الأم، قبل أن تتدخل إحدى المعلمات وتحاول إنقاذها من هذا الواقع المؤلم.

تبدأ أحداث المسلسل باختفاء الطفلة في ظروف غامضة وهي ترتدي زي المدرسة، مما يثير حالة من القلق ويكشف تدريجيا تفاصيل حياتها القاسية. ومع تطور القصة، تظهر شخصية مريم، التي تُطلب منها فجأة تعويض معلمة غائبة، لتنشأ بينها وبين بسمة علاقة تغير مجرى الأحداث.

المسلسل مأخوذ عن القصة اليابانية الشهيرة "Mother"، وقد حظي باهتمام واسع، خاصة بسبب الأداء اللافت للطفلة ترف العبيدي، التي تمكنت من إيصال مشاعر الطفلة المعنّفة بصدق نادر، مما جعلها تحظى بإشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومع انطلاق الحلقات الأولى، تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل، حيث أشادت إحدى المتابعات بالنسخة السعودية، مؤكدة أنها تأثرت بالعمل أكثر من النسخة التركية التي عُرضت سابقا.

موطبيعي قد ايش المسلسلات السعوديه جالسه تتفوق بشكل كبير يعني المسلسل له نسخه كوريه ونسخه تركيه والان النسخه السعوديه بس ما احس اني اندمجت وتأثرت بالمسلسل مثل ما اندمجت بنسخه السعوديه مره حبيت موسم المسلسلات السعوديه قادم وبقوه🤍✨#مسلسل_أمي pic.twitter.com/SxxOY6id9M — LAMA (@nlnln2n) May 5, 2025

وتحدث آخر عن قصة العمل التي تدور في قالب درامي إنساني مؤثر من خلال حكاية 5 أمهات ومصائر متقاطعة، حيث تواجه الطفلة الإهمال والعنف.

مسلسل #أمي | دراما إنسانية مؤثرة

من اليابان إلى تركيا وأخيرًا السعودية

القصة اللي كسرت القلوب بثلاث نسخ القصة

خمس أمهات، مصائر متقاطعة، وقلب واحد ينبض بالرحمة

المعلمة مريم تواجه الإهمال والعنف لإنقاذ طالبة من قسوة زوج والدتها وإهمال الأم. النسخ الثلاث

🎌 اليابانية – Mother… pic.twitter.com/kjO5Soizxx — بسام | ندى (@AsirAlfan) May 1, 2025

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واعتبرت متابعة أخرى أن بداية العمل مؤلمة ومؤثرة، حيث كتبت: "نقطة ضعفي هي الأطفال، مما جعلني أبكي من بداية المسلسل. الطفلة ترف العبيدي التي جسدت شخصية بسمة لها مستقبل كبير في الدراما بفضل دقة الإبداع والنظرات والأداء الذي قدمته".

بداية مؤلمة ومؤثرة لـ #مسلسل_أمي

أنا نقطة ضعفي الأطفال بشكل مو طبيعي .. يعني معقولة ابكي من بداية المسلسل 🥹💔 الطفلة ترف العبيدي .. بسمة ..

أبدعت وأثرت على قلوبنا من أول نظرة ..

ما شاء الله راح يكون لها مستقبل كبير في الدراما على دقة الإبداع والنظرات والأداء الذي قدمته بكل… pic.twitter.com/nH8sigO4Yz — ليلى الجابر 🎻 (@LailaAljabir) May 7, 2025

وأشادت إحدى المتابعات بالأداء التمثيلي والإخراج والتصوير.

مسلسل #امي ماتوقعت ولا ١٪ راح يكون بهذا الابداع ، مسلسل يشد من اول دقيقة لين اخر الحلقه ، ممتاز من كل النواحي اخراج ، تصوير ، اتقان ممثلين خصوصاً الطفله ترف 🥹

يارب يستمرون على هذا الرتم 👍🏻 — ٰNALLI (@nalli_q) May 5, 2025

طاقم تمثيل متنوع

يشارك في مسلسل "أمي" عدد من الممثلين من السعودية ودول الخليج، منهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، فايز بن جريس، محمد شامان، وريم العلي. وتؤدي الطفلة ترف العبيدي دور "بسمة"، المحوري في أحداث العمل.

كما يضم المسلسل كلا من رنا جبران، زهرة عرفات، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، وعهود السامر، إلى جانب عبدالعزيز العبدل، وعدد من ضيوف الشرف بينهم عزيز بحيص، بدر محسن، لطيفة مجرن، غادة الملا، وجبران الجبران..

ويظهر في بعض الحلقات أبرار الفيصل، نذير غليون، نغم المالكي، متعب القميزي، نواف الغامدي، سارة الجابر، نور حسين، وعبد الرحيم الشريجي. كتب السيناريو والحوار كل من فاروق الشعيبي ومحمد العمر.