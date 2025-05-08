فن|عربي

النسخة السعودية من "أمي".. دراما تروي معاناة الطفولة والأمومة

مسلسل "أمي" السعودي
مسلسل "أمي" السعودي (الجزيرة)
إيمان كمال
8/5/2025

شهدت الحلقات الأولى من المسلسل السعودي "أمي" تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذب العمل اهتمام الجمهور منذ بداية عرضه.

يعد المسلسل نسخة سعودية من العمل التركي "Anne" الذي تم عرضه في عام 2016، والذي بدوره مستوحى من المسلسل الياباني الشهير "Mother". تدور أحداثه في إطار درامي إنساني يلامس المشاعر ويستعرض قضايا الأمومة والعنف الأسري.

وتبرز في المسلسل شخصية الطفلة بسمة، التي تجسدها ترف العبيدي، حيث قدمت أداء مؤثرا لاقى إشادة كبيرة، واعتبر من أبرز نقاط القوة في العمل.


 وكانت منصة "شاهد" نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام الإعلان الترويجي لمسلسل "أمي"، ولاقت الخطوة تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين عبّروا من خلال التعليقات عن حماسهم وترقّبهم للعمل.

كما روجت بطلة العمل سعود العنود لأحداث المسلسل عبر حسابها على منصة "إكس" وعلقت :حب الأبناء للآباء والأمهات حب غير مشروط.

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قصة إنسانية مؤثرة لطفلة تبحث عن الأمان

يتناول مسلسل "أمي" قصة إنسانية تسلط الضوء على معاناة الطفلة بسمة، التي تجسد دورها ترف العبيدي، في بيئة يغلب عليها الإهمال والعنف الأسري. تعيش بسمة ظروفًا صعبة داخل منزل والدتها، وتتعرض لسوء معاملة من زوج الأم، قبل أن تتدخل إحدى المعلمات وتحاول إنقاذها من هذا الواقع المؤلم.

تبدأ أحداث المسلسل باختفاء الطفلة في ظروف غامضة وهي ترتدي زي المدرسة، مما يثير حالة من القلق ويكشف تدريجيا تفاصيل حياتها القاسية. ومع تطور القصة، تظهر شخصية مريم، التي تُطلب منها فجأة تعويض معلمة غائبة، لتنشأ بينها وبين بسمة علاقة تغير مجرى الأحداث.

المسلسل مأخوذ عن القصة اليابانية الشهيرة "Mother"، وقد حظي باهتمام واسع، خاصة بسبب الأداء اللافت للطفلة ترف العبيدي، التي تمكنت من إيصال مشاعر الطفلة المعنّفة بصدق نادر، مما جعلها تحظى بإشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومع انطلاق الحلقات الأولى، تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل، حيث أشادت إحدى المتابعات بالنسخة السعودية، مؤكدة أنها تأثرت بالعمل أكثر من النسخة التركية التي عُرضت سابقا.

وتحدث آخر عن قصة العمل التي تدور في قالب درامي إنساني مؤثر من خلال حكاية 5 أمهات ومصائر متقاطعة، حيث تواجه الطفلة الإهمال والعنف.

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واعتبرت متابعة أخرى أن بداية العمل مؤلمة ومؤثرة، حيث كتبت: "نقطة ضعفي هي الأطفال، مما جعلني أبكي من بداية المسلسل. الطفلة ترف العبيدي التي جسدت شخصية بسمة لها مستقبل كبير في الدراما بفضل دقة الإبداع والنظرات والأداء الذي قدمته".

وأشادت إحدى المتابعات بالأداء التمثيلي والإخراج والتصوير.

طاقم تمثيل متنوع

يشارك في مسلسل "أمي" عدد من الممثلين من السعودية ودول الخليج، منهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، فايز بن جريس، محمد شامان، وريم العلي. وتؤدي الطفلة ترف العبيدي دور "بسمة"، المحوري في أحداث العمل.

كما يضم المسلسل كلا من رنا جبران، زهرة عرفات، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، وعهود السامر، إلى جانب عبدالعزيز العبدل، وعدد من ضيوف الشرف بينهم عزيز بحيص، بدر محسن، لطيفة مجرن، غادة الملا، وجبران الجبران..

ويظهر في بعض الحلقات أبرار الفيصل، نذير غليون، نغم المالكي، متعب القميزي، نواف الغامدي، سارة الجابر، نور حسين، وعبد الرحيم الشريجي. كتب السيناريو والحوار كل من فاروق الشعيبي ومحمد العمر.

المصدر : الجزيرة

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