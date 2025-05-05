متفوقا على "سينرز" و"ماينكرافت".. "ثاندربولتس" يتصدر شباك التذاكر الأميركي

واصلت إستوديوهات "مارفل" حضورها القوي على شباك التذاكر، مع تصدّر فيلم "ثاندربولتس" إيرادات صالات السينما في أميركا الشمالية خلال أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه، محققا 76 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويجمع الفيلم، الذي يتولى بطولته كل من سيباستيان ستان وفلورنس بيو، فريقاً غير تقليدي من الأبطال في مهمة محفوفة بالمخاطر، يضطرون خلالها لمواجهة ظلال ماضيهم والتغلب على خلافاتهم، في حبكة مشوقة تمزج بين الإثارة والدراما.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "سينرز" -الذي يتناول قصة مصاصي الدماء جنوب الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي- بإيرادات بلغت 33 مليون دولار في أسبوعه الثالث.

أما "ماينكرافت" -المستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة- فحلّ ثالثاً مع إيرادات قدرها 13.7 مليون دولار، رافعاً مجموع عائداته المحلية إلى 398.2 مليون دولار، وسط توقعات بتخطيه حاجز المليار دولار عالمياً قريباً.

وجاء "مستر وولف 2" في المركز الرابع محققاً 9.4 ملايين دولار. ويعود بن أفليك في هذا الجزء لتجسيد شخصية محاسب غامض يعمل في الخفاء لصالح منظمات إجرامية.

واحتفظ فيلم الرعب "أنتيل دون" بالمركز الخامس، بعائدات بلغت 3.8 ملايين دولار، في ظل استمرار إقبال عشاق أفلام الرعب على صالات السينما.

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ويشهد شباك التذاكر الأميركي نشاطاً ملحوظاً هذا الربيع، حيث تجاوزت الإيرادات الإجمالية في عطلة نهاية الأسبوع 100 مليون دولار للمرة الخامسة توالياً، وهو رقم لم يتحقق سوى مرتين في الربع الأول من العام.

وفيما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية: