مؤسسة الدوحة للأفلام تعزز حضورها العالمي بـ8 أعمال في مهرجان كان

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار 8 أفلام مدعومة من برنامج المنح التابع لها للمشاركة في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وسيعرض عدد من هذه الأفلام أمام جمهور عالمي ضمن أقسام متعددة من مهرجان كان، منها البرنامج الرسمي، حيث تم اختيار فيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية، إضافة إلى 3 أفلام أخرى ستعرض ضمن قسم "نظرة ما". كما ستُعرض 4 أفلام أخرى ضمن البرامج الموازية للمهرجان، مثل "أسبوع النقاد"، و"أسبوع المخرجين"، وبرنامج "جمعية السينما المستقلة للتوزيع".

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، أن مشاركة المهرجان العالمي تأتي بمجموعة متميزة من الأعمال المدعومة من المؤسسة، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يمثل دليلا على قوة السرد الأصيل، وأهمية تسليط الضوء على تنوع الأصوات في السينما.

وأضافت الرميحي: "هذه الأفلام تجسد قدرة السينما على بناء الجسور وتعزيز العلاقات الإنسانية، كما تكشف عن الجمال والتعقيد الكامن في تجاربنا المختلفة. ومن خلال تمكين صناع الأفلام الموهوبين والمبدعين، نغذي روح الابتكار، ونُسهم في صناعة أعمال مؤثرة لها القدرة على التأثير في مستقبل الفن السابع عالميا".

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أما الأفلام المختارة للمشاركة في الأقسام المختلفة من المهرجان، فهي كما يلي:

المسابقة الرسمية

فيلم "رنوار"، وهو إنتاج مشترك بين اليابان، فرنسا، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا، وقطر، ومن إخراج تشي هياكاوا.

قسم "نظرة ما"

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، من مصر، تونس، السعودية، السودان، ألمانيا، فرنسا، وقطر، للمخرج مراد مصطفى.

من مصر، تونس، السعودية، السودان، ألمانيا، فرنسا، وقطر، للمخرج مراد مصطفى. فيلم "سماء موعودة"، من تونس، فرنسا، وقطر، للمخرجة أريج سهيري.

من تونس، فرنسا، وقطر، للمخرجة أريج سهيري. فيلم "كان ياما كان في غزة"، من فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، وقطر، من إخراج طرزان وعرب ناصر.

قسم أسبوع النقاد

فيلم "مدينة بلا نوم"، من إسبانيا، فرنسا، وقطر، من إخراج غييرمو غارسيا لوبيز.

من إسبانيا، فرنسا، وقطر، من إخراج غييرمو غارسيا لوبيز. فيلم "المعدن"، من المغرب، فرنسا، إيطاليا، وقطر، للمخرجة رندة ماروفي.

قسم أسبوع المخرجين

فيلم "كعكة الميلاد"، من العراق، الولايات المتحدة، وقطر، من إخراج حسن هادي.

برنامج جمعية السينما المستقلة للتوزيع