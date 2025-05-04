الرباط تستعد لدورة تاريخية من موازين.. ويل سميث وميريام فارس أبرز النجوم

تستعد العاصمة المغربية الرباط لاحتضان الدورة الـ20 من مهرجان موازين الدولي للموسيقى، في الفترة من 19 إلى 28 يونيو/حزيران المقبل. وتعد هذه الدورة استثنائية، إذ تأتي احتفالا بمرور عقدين على انطلاق هذا الحدث الفني الأبرز في العالم العربي، والذي بات أحد أكبر المحافل الموسيقية الدولية.

25 حفلا على 4 منصات

ومن المرتقب أن يشهد المهرجان 25 حفلا موسيقيا تُقام على 4 منصات رئيسية، هي: مسرح محمد الخامس الوطني، وساحة بورقراق، ومنصتا النهضة والسويسي، في توازن بين العروض المحلية والعربية والعالمية، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.

الفعاليات العربية تنطلق في 19 يونيو/حزيران، بحفل للفنانة المصرية كارمن سليمان، في أول ظهور لها بعد إجازة الأمومة، حيث ستقدّم أغنيات من ألبومها الجديد على المسرح الوطني.

ويُحيي الفنان اللبناني وائل جسار والمغنية المصرية روبي حفلا مشتركا في اليوم التالي، في أول مشاركة للأخيرة ضمن المهرجان.

أما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فستلتقي بجمهورها المغربي في 22 يونيو/حزيران، تليها سهرة للفنان راغب علامة يوم 24، ثم حفل منفصل للفنانة ديانا حداد في اليوم التالي.

كما تعود المغنية ميريام فارس إلى موازين في 26 يونيو/حزيران بعد غياب دام 6 سنوات، على أن تختتم الفعاليات العربية بحفل للمغني اللبناني زياد برجي في يوم 27 من الشهر ذاته على خشبة المسرح الوطني.

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حضور متنوع من القارات الخمس

تتميّز الدورة الجديدة لمهرجان موازين بحضور عالمي متنوّع يعكس الانفتاح الثقافي للمهرجان، إذ سيكون جمهور الرباط على موعد مع عروض من نجوم ينتمون إلى مختلف القارات.

ويفتتح المغني والدي جي الهولندي "أفرو جاك" الفعاليات العالمية يوم 20 يونيو/حزيران على منصة السويسي، بالتزامن مع حفل آخر للفنان الجامايكي المرشّح للغرامي "بيرنيغ سبير".

وفي 21 يونيو/حزيران، تشارك المغنية النيجيرية "يامي ألادي" في عرض مرتقب، تليه في اليوم التالي حفلتان للمغنية الأميركية "بيكي جي" والفنان البريطاني "مايكل كيوانوكا"، إضافة إلى عرض للفنان السنغالي "شيخ لو".

وتشهد ليلة 24 يونيو/حزيران مشاركة بارزة للفرقة الكورية الجنوبية النسائية "إيسبا" في أول ظهور لها في القارة الأفريقية، إضافة إلى فرقة "دي لا سول" الأميركية للهيب هوب.

أما المفاجأة الكبرى فستكون مع النجم العالمي ويل سميث، الذي يُحيي حفلا يوم 25 يونيو/حزيران بعد عودته للغناء وإطلاقه ألبومه الجديد "مقتبس من قصة واقعية" (Based on a True Story) في مارس/آذار الماضي.

ويشهد اليوم التالي حفلا مشتركا للفنانين النيجيريين "ويز كيد" و"ليكان"، فيما يُختتم المهرجان يوم 28 يونيو/حزيران بحفلتين: الأولى للموسيقي البريطاني "جوليان مارلي"، والثانية ستجمع مغني الراب الأميركي "ليل بيبي" والفنان المغربي "الڭراندي طوطو" على منصة السويسي.

وكان مهرجان موازين أُطلق عام 2001 بمبادرة من الملك محمد السادس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والموسيقي بين الشعوب، وبمرور السنين، تحوّل إلى أبرز حدث غنائي في المنطقة، يستقطب كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وفي دورته الأخيرة، استقطب المهرجان أكثر من 2.5 مليون زائر، محققا بذلك رقما قياسيا في عدد الحضور، وهو ما يعكس مكانته الراسخة على الساحة الفنية الإقليمية والدولية.