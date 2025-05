"حرروا فلسطين".. مغني الكيبوب جاي بارك يدعو لوقف المجازر في غزة

أعرب مغني الكيبوب الأميركي من أصول كورية، جاي بارك، المعروف باسمه الفني "إي جاي"، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر منشور على حسابه في إنستغرام عبّر فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر النجم المعروف صورة لعلم فلسطين، وأرفقها برسالة مؤثرة دعا فيها إلى إنهاء الحصار ووقف الاعتداءات، مشددًا على أن "لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يحق لأحد أن يسلبه هذا الحق".

وأضاف: "حرروا فلسطين. حرروا غزة. افتحوا الحدود، ومن أجل الله، دعوا الناس يعيشون في سلام".

وجاء منشور جاي بارك ضمن سلسلة من التفاعلات المتزايدة بين فناني العالم مع ما تشهده غزة من مأساة إنسانية متفاقمة.

وقبلها بأيام، كتب عبر حسابه على منصة إكس: "لا تصمتوا.. لا تضعفوا.. من أجل مستقبل غزة.. يجب أن نتكلم".

Don’t be silent

Don’t be weak

For Gaza’s future

We must speak

— eaJ¹ (@eaJPark) May 28, 2025