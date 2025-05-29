نسب مشاهدة قياسية لـ"يوروفيجن" عبر التلفزيون والشبكات الاجتماعية

أكد اتحاد البث الأوروبي أمس الأربعاء، أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية ثبّتت هذا العام أيضا مكانتها كأكبر برنامج مواهب في العالم، وأنها حدث تلفزيوني عالمي رئيسي، إذ بلغ عدد مشاهديها 166 مليونا في 37 دولة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا بواقع ثلاثة ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، لهذه المسابقة التي شارك في حفلاتها الثلاث (اثنتان في نصف النهائي وحفلة نهائية) سبعة وثلاثون متسابقا، وانتهت بفوز النمسا بفضل المغني جاي جاي.

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كما يمثل هذا أعلى رقم قياسي في عدد المشاهدين منذ أكثر من عقدين للحفلة النهائية، إذ "بلغت نسبة المشاهدة 47.7%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2004، بينما بلغت نسبة المشاهدين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما 60.4%"، وفق اتحاد البث الأوروبي.

محطات التلفزيون العامة في 37 دولة بثّت الحدث، وأشار اتحاد إذاعات البث الأوروبي إلى أن نسبة المشاهدة النهائية "تجاوزت 50% في 19 سوقا من أصل 37″، ولا تزال آيسلندا الدولة الأبرز بنسبة مشاهدة بلغت 97.8%.

كما أكدت دول شمال أوروبا شغفها بهذا العرض الموسيقي الباذخ المليء بالإبهار السمعي والبصري.

وبلغت حصة المسابقة من إجمالي المشاهدين في فنلندا 90.5%، تليها السويد (89.6%)، والنرويج (85.4%)، والدانمارك (75.1%).

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وعلى "تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من المنصات، استحوذت مسابقة الأغنية الأوروبية على عدد أكبر من المعجبين أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع في إحصاءات التفاعل بشكل كبير بين الأول من يناير/كانون الثاني و24 مايو/أيار 2025 (بعد أسبوع واحد من المباراة النهائية)"، وفق البيان الصادر عن اتحاد البث الأوروبي.

ويواصل تيك توك نموه عند المتابعين الأصغر سنا، إذ حقق 748.5 مليون مشاهدة فيديو (بزيادة 3% مقارنة بعام 2024)، وفق البيان.

وعلى إنستغرام، حصدت مسابقة الأغنية الأوروبية 969 مليون مشاهدة (بث مباشر ومنشورات وقصص).