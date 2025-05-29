دعت أكثر من 300 شخصية من عالم الفنون والثقافة في المملكة المتحدة، بينهم الممثل بينيديكت كومبرباتش ونجمة موسيقى البوب دوا ليبا، اليوم الخميس رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل والمساعدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب الفنانون والمثقفون في رسالة حملت أيضا توقيع المغنية آني لينوكس، والفنانة تريسي إمين، والممثلين ريز أحمد، وتيلدا سوينتون، ونومي راباس، "نحضكم على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لتواطؤ المملكة المتحدة في الفظاعات في غزة".

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وتابعت الرسالة "نطلب منكم التعليق الفوري لكل مبيعات الأسلحة وتراخيص التصدير البريطانية إلى إسرائيل، واستخدام كل الوسائل المتوفرة لضمان الوصول الإنساني الكامل إلى غزة للمنظمات ذات الخبرة من دون تدخل عسكري، والالتزام تجاه أطفال غزة بالتفاوض على وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووضع حد للمجاعة".

وقالت جوزي نوتن المؤسسة المشاركة لجمعية "تشوز لوف" لمساعدة اللاجئين والتي كانت خلف مبادرة توجيه الرسالة إن "الكلمات لن تنقد حياة الأطفال الفلسطينيين الذين يُقتلون، الكلمات لن تملأ بطونهم الفارغة. نحن بحاجة إلى تحرك الآن من قبل كير ستارمر".

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ووصف الزعيم العمالي الوضع في غزة بأنه "غير مقبول"، منددا بتكثيف إسرائيل هجومها في منتصف مايو/أيار على القطاع الفلسطيني حيث تخوض حربا ضد حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلقت الحكومة البريطانية مفاوضاتها حول اتفاق تبادل حر مع إسرائيل واستدعت سفيرة تل أبيب في المملكة المتحدة.

وكانت لندن علقت في سبتمبر/أيلول 2024 نحو 30 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في قطاع غزة.

وباشرت منظمات غير حكومية تحركا قضائيا للمطالبة بتوسيع نطاق الحظر ليشمل تصدير قطع مصنعة في المملكة المتحدة تجهز المقاتلات الأميركية من طراز إف-35 التي تستخدمها إسرائيل.

وندد نحو 380 كاتبا من المملكة المتحدة وأيرلندا، بينهم زادي سميث وإيان ماك إيوان وإرفين ويلش، الثلاثاء "بإبادة جماعية" تجري في غزة، داعين الأمم المتحدة إلى توزيع فوري ومن دون عوائق للغذاء والمساعدات الطبية في غزة، وإلى وقف إطلاق النار.

كذلك وقع رسالة مماثلة الثلاثاء نحو 300 كاتب ناطق بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو، وجان ماري غوستاف لوكليزيو.

وتواجه إسرائيل اتهامات متزايدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، صدرت عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانين من العالم بأسره، في حين تنفي إسرائيل ذلك.