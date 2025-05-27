بسبب عيادة بيطرية.. نقابة الممثلين تدرس وقف آية سماحة ومشيرة إسماعيل ترفض الاعتذار

رفضت الفنانة مشيرة إسماعيل قبول اعتذار الممثلة سماحة، بعد خلاف علني نشب بينهما على خلفية إغلاق عيادة بيطرية داخل العقار الذي تقيم فيه إسماعيل.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أعربت إسماعيل عن استمرار غضبها، معتبرة أن ما حدث تجاوز لا يمكن اعتباره مجرد انفعال عابر، خاصة أنه يمس تاريخها الفني واسمها الذي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل.

وأكدت تمسكها بحقها، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف في انتظار قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن الواقعة، كما توجهت بالشكر إلى الجمهور الذي ساندها ودعمها خلال الأزمة.

وكانت سماحة قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك اعتذارا، وصفت فيه تصرفها بأنه "متهور وغير لائق"، مؤكدة احترامها العميق لمشيرة إسماعيل وتاريخها الفني.

وجاء اعتذار آية سماحة بعد بيان أصدره نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أكد فيه أن النقابة تدرس سحب تصريح العمل الخاص بها على خلفية الأزمة.

وأشار أشرف زكي إلى أن النقابة ترفض أي تجاوز يرتكب بحق أعضائها، مشددا على أن مجلس النقابة لن يتهاون مع أي إساءة توجه لرموز الوسط الفني، ولا سيما من ينتمون إلى جيل الرواد.

وأوضح البيان أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى الرسمية تطالب باتخاذ إجراء تجاه التصريحات الصادرة عن سماحة، وأن هذا الملف سيكون مطروحا على جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده.

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بداية الأزمة

اندلعت الأزمة بعد أن تقدمت الفنانة مشيرة إسماعيل بشكوى إلى الجهات المختصة بشأن استخدام وحدة داخل العقار الذي تقيم فيه لأغراض غير سكنية، مما أدى إلى إغلاق عيادة بيطرية مرخصة كانت تعمل في المبنى. القرار جاء تنفيذًا للقوانين المنظمة لاستخدام العقارات السكنية، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت الفنانة آية سماحة اعتراضها على الإجراء من خلال منشور على صفحتها الرسمية، انتقدت فيه قرار الإغلاق، متسائلة عن دوافعه، ومعتبرة أنه يفتقر للتعاطف مع الحيوانات التي كانت تتلقى العلاج في العيادة. كما تضمن المنشور عبارات وصفت بأنها هجومية، أبرزها تساؤلها: "من تكون مشيرة إسماعيل في الحياة؟" وأضافت "هي دي المعتزلة المحجبة "المتدينة"؟.

وأكدت سماحة في منشورها أن العيادة كانت تعمل بشكل قانوني، وأن قرار الإغلاق المفاجئ تسبب في تعريض حياة بعض الحيوانات للخطر، مشيرة إلى أن الأطباء لم يُسمح لهم بالدخول لتقديم الرعاية البيطرية بعد تنفيذ القرار.

من جهتها، رفضت مشيرة إسماعيل اعتذار آية سماحة، وأعربت في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن غضبها مما اعتبرته تجاوزا يمس تاريخها الفني واسمها المهني، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها، وتتابع تطورات الموقف بانتظار ما ستقرره نقابة المهن التمثيلية

وأشارت إسماعيل إلى أنها لا تعتبر ما قيل مجرد انفعال عابر، وأنها لن تتنازل عن حقها، موجهة الشكر إلى الجمهور على دعمه ومساندته. كما أوضحت أنها تتابع تطورات الموقف في انتظار ما ستقرره نقابة المهن التمثيلية بشأن الواقعة.

وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل قد تحدثت في وقت سابق خلال ظهور تلفزيوني عن معاناتها بسبب تحويل الدور الأرضي في العقار الذي تقيم فيه بمنطقة مصر الجديدة إلى ما وصفته بمستشفى للحيوانات.

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وأشارت إلى أنها تسكن في هذا العقار منذ أكثر من 42 عاما، وأنها تفاجأت، إلى جانب عدد من السكان، بقيام أحد الأشخاص بتأجير الوحدة وتحويلها إلى عيادة بيطرية، رغم أن المبنى مخصص للسكن فقط، ولا يسمح باستخدامه لأغراض تجارية.

أزمات متتالية

لم تكن الأزمة الأخيرة مع الفنانة مشيرة إسماعيل هي الأولى التي تثير فيها آية سماحة الجدل على مواقع التواصل، إذ سبق أن تصدرت محركات البحث قبل أسابيع بسبب واقعة وقعت خلال عزاء الفنان الراحل سليمان عيد. فقد شهد العزاء مشادات حادة بين سماحة وزوجها، المخرج محمد السباعي، من جهة، وعدد من المصورين الصحفيين من جهة أخرى.

وتصاعدت الأزمة لاحقا بعد بيان أصدرته شعبة المصورين الصحفيين، أدانت فيه ما وصفته بـ"تجاوزات غير مهنية" من قبل الثنائي، مشيرة إلى استخدامهما ألفاظًا وعبارات مسيئة خلال توثيق مراسم العزاء، ما اعتبرته الشعبة إساءة مباشرة للمصورين والعاملين في المجال الصحفي، وتهجُّمًا على الدور المهني الذي يؤدونه في تغطية المناسبات العامة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، نشرت سماحة منشورا عبر حسابها الرسمي، أكدت فيه احترامها الكامل للصحفيين والمصورين، موضحة أنها لم تكن تقصد الإساءة لأي شخص، ومعربة عن تقديرها للدور الذي يقومون به في مختلف الفعاليات.

وفي سياق فني، شاركت آية سماحة مؤخرًا في بطولة فيلم "6 أيام" إلى جانب الفنان أحمد مالك، كما ظهرت في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة جدا".