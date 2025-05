5 مسلسلات كورية لا تفوّت مشاهدتها في 2025

شهدت الدراما الكورية على مدار السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في الانتشار، مؤكدة مكانتها كقوة فنية لا يستهان بها في المشهد التلفزيوني العالمي.

ومع دخولنا عام 2025، لم يتباطأ هذا الزخم، بل على العكس تماما، واصلت كوريا الجنوبية تقديم محتوى غني ومتنوع يلامس مختلف الأذواق ويثري التجارب السردية مما عزز مكانة "الكي-دراما" عالميا وتمكنت عدة أعمال هذا العام من خطف الأنظار، سواء عبر منصات البث العالمية أو من خلال القنوات الكورية المحلية.

تميزت غالبية المسلسلات الكورية التي عرضت خلال النصف الأول من العام بجودة إنتاج عالية، واهتمام لافت بتفاصيل الكتابة والإخراج، إلى جانب مشاركة أسماء بارزة من نجوم الشاشة الكورية. كما لوحظ بروز توجهات جديدة نحو القصص الأصلية، والتجارب البصرية الجريئة، والموضوعات الوجودية والعاطفية العميقة، مما أضفى طابعا ناضجا وإنسانيا على المشهد الدرامي.

الأعلى تقييما بتاريخ الدراما الكورية

الترشيح الأول ضمن قائمة اليوم هو "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" مسلسل لن يلبث أن يكون من أيقونات الدراما الكورية خاصة بعد حصوله على تقييم بلغ 9.2 نقاط كأعلى تقييم لعمل درامي كوري على موقع "IMDb" الفني، واحتلاله المرتبة 82 ضمن قائمة أفضل 250 مسلسلا بتاريخ الدراما.

العمل تحية من صانعيه لأجيال الجدات والأجداد والآباء والأمهات الذين حرصوا على العيش بشجاعة والأهم قرارهم ببث الشجاعة نفسها بأولادهم وحثهم على امتلاك القدرة على خوض الحياة رغم العراقيل والتحديات.

إذ يستعرض حياة أبطاله من الطفولة بالستينيات من القرن الماضي وحتى نهاية عام 2025، لنتلصص على أجيال متتالية تتقاذفهم الأيام في دراما آسرة ولن تصبح مبالغة إذا وصفناها بالسحر، وهو ما يجري بالتزامن مع الأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية التي تشهدها كوريا والعالم.

When Life Gives You Tangerines is so special, the kind of life changing, once in a lifetime drama one would wish to be able to experience for the first time again! pic.twitter.com/kdVy1blNgS — Sam (@UserSsam) April 12, 2025

بجانب الأداء التمثيلي الاستثنائي من الممثلين حد حصول النجمة يوم هي ران، على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن دور أم البطلة رغم ظهورها لمشاهد معدودة، تميز العمل بالسيناريو والحوار العميق، وقدرة المخرج الفذة على إدارة طاقم فني ضخم ضم نجوما متعددين جسد كل منهم مرحلة عمرية مختلفة من حياة الأبطال.

"عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" مسلسل اجتماعي-رومانسي من 16 حلقة، إخراج كيم وون سيك، تأليف ليم سانغ تشون، وبطولة آيو، وبارك بو غوم، ومون سو ري، وبارك هاي جون، مناسب للباحثين عن دراما عن الحياة وكالحياة بأيامها الحلوة والمرة ومفاجآتها الكثيرة والثقيلة وتقلباتها غير المحسوبة.

الكارما وجشع الجنس البشري

عن الانتقام والكارما والجشع البشري والعواقب الحتمية غير المتوقعة شديدة الوحشية، كل هذا يقدمه مسلسل "كارما" للمشاهد عبر قصة دموية، حيث نتتبع حياة مجموعة من الأشخاص فيما يتبنون ردود أفعال شديدة الذاتية لا تلبث أن تتسبب بتغيير جذري وعنيف بحياة الآخرين من حولهم في شبكة معقدة من الخيوط الدرامية المتضافرة بذكاء وإبداع.

تميز العمل بالتكثيف، والسرد القصصي التصاعدي المحكم وغير الخطي مما أضفى على العمل طابعا من الغموض والإثارة، كذلك أجاد المخرج استخدام الألوان والظلال والإضاءة لخدمة الحبكة وعكس الطبيعة البشرية المظلمة.

"كارما" مسلسل دراما يجمع بين الجريمة والتشويق من 6 حلقات، مقتبس من قصة "ويب تون" الشهيرة "أكيون/علاقة مشؤومة"، تأليف وإخراج إيل هيونغ لي، وبطولة بارك هاي سو، شين مين آي، لي هي-جون، كيم سونغ كيون، لي كوانغ سو، وغونغ سونغ يون.

Six souls are trapped in a relentless karmic loop, each bound by reckless choices that spiral out of control. Karma, a new thriller series, premieres April 4. Starring Park Hae-soo, Shin Min-a, Lee Hee-jun, Kim Sung-kyun, Lee Kwang-soo, and Gong Seung-yeon. pic.twitter.com/pefXr3ycZw — Netflix (@netflix) March 4, 2025

مجموعة دراسة من طراز خاص

دراما مراهقين، كوميديا شبابية، أكشن، وإثارة، كلها تصنيفات ينتمي إليها المسلسل الكوري "مجموعة الدراسة" مما يزيد من جماهيريته لدى الشباب تحديدا، وبالوقت نفسه يسمح بتنوع الفئات التي قد تستمتع به.

العمل يحكي عن طالب ضعيف دراسيا لكنه يمتلك مهارات قتالية استثنائية لا يوحي بها مظهره الضعيف، ورغم أنه يرغب بتحسين درجاته على أمل التمكن من الالتحاق بالجامعة لكن وجوده داخل واحدة من أسوأ المدارس في كوريا والتي هي مرتع للمشاغبين وسيئي الخلق يعيقه أكثر ويضاعف مهمته صعوبة.

فلا يملك إلا أن يشكل مجموعة دراسة من الطلبة المستضعفين والراغبين مثله بتحسين مستواهم، وسرعان ما يتعرضون للمضايقات، وهنا يقرر البطل استغلال قدراته القتالية في الدفاع عن زملائه ومدرسته، الأمر الذي يجلب له الكثير من العداوات لكنه كذلك يشجع آخرين على التصدي للمتنمرين ويجبر أصحاب المدرسة على سن قوانين للوقوف بوجه بطش الأقوياء.

تميز العمل بالعمق السردي، والتنفيذ الجيد لمشاهد الحركة وتصميم المشاهد القتالية بشكل يزيد الحماس لدى المتلقي ويخلق حالة من التوتر، والأهم قدرة صانعيه على تقديم عمل مبتكر مزج بين حس الفكاهة واللحظات الدرامية المؤثرة والجانب التشويقي دون الوقوع بفخ التكرار أو استنساخ أعمال أخرى ناجحة من نفس الفئة.

المسلسل مناسب لمحبي دراما المراهقين، والأعمال التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، القائمةِ على فكرة البطل غير المتوقع والمليء بالتناقضات مما يجعله مثيرا للاهتمام، تجبره ظروفه على الوقوع في مواقف أحيانا مضحكة وأحيانا مثيرة لتبدأ رحلة تطوره الشخصي ومن ثم تحقيق أهدافه.

Study Group ( 2025 )

[ 3.75 / 5 ⭐ ] A high intense school drama packed with good action sequences. Perfect character development. For me this is one of the best action Korean webseries of 2025 so far. Series Having total 10 Epsiodes. Looking for S2 [ Viki ( Eng Sub ) 💻 ] pic.twitter.com/JKOZovxiNH — Karthik (@Karthik79956315) February 24, 2025

نعيم أبدي ولكن!

أما هواة الفانتازيا فنرشح لهم المسلسل الرومانسي "نعيم أبدي"، وهو عمل من 10 حلقات أشاد النقاد بفكرته المبتكرة وتناولها الذكي بجانب الأداء التمثيلي المتميز خاصة من بطلته كيم هاي-جا التي برعت بالجمع فيه بين الكوميديا والدراما.

يدور العمل حول امرأة توفيت في الثمانين من العمر بعد رحلة مليئة بالصعاب، لكنها بالوقت نفسه كانت عامرة بالحب بينها وبين زوجها الذي ظل يراها جميلة بكل الأعمار، لهذا وعند دخولها الجنة حين يسألونها عن العمر الذي ترغب بالظهور به في الحياة الأخرى تقرر الاحتفاظ بمظهرها الحالي.

قبل أن تفاجأ بأن زوجها اختار العودة إلى مظهره بالثلاثينيات، مما يخلق بينهما فجوة عمرية ضخمة وغير متوقعة يترتب عليها العديد من التساؤلات والتشككات حول ماهية الهوية وقبول الذات في الحياة الأخرى.

مسلسلات تعرض حاليا

الأعمال المتبقية ضمن ترشيحات تلك القائمة كانت من بين أكثر المسلسلات الكورية المنتظرة لهذا العام، غير أنها لا تزال تعرض ولم تنته حلقاتها بعد لكونها تبث تباعا بمعدل حلقتين أسبوعيا، تلك الأعمال هي:

مسلسل "نكهة الحب" وهو دراما رومانسية-كوميدية تحكي عن مدير تنفيذي في شركة غذائية كبرى، يسعى للحصول على تقييم 3 نجوم لمطعمه الفاخر. خلال سعيه، يلتقي طاهية موهوبة تدير مطعما صغيرا وترفض الإفصاح عن سر وصفاتها الفريدة، مما يؤدي إلى سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة بينهما بجانب وقوعهما في الحب.

اتسم العمل بالكيمياء القوية بين البطلين كانغ ها-نول وغو مين-سي، مما أضفى حيوية على العلاقة بينهما، كذلك تميز بالتصوير الجذاب للأطعمة الكورية التقليدية، الأمر الذي خلق طابعا بصريا خاصا وحميميا بالحلقات، خاصة وأن الإخراج جعل العمل أشبه ببرامج الطهي الشهية.

A story of four people connected by friendship, love, and empathy😎#OurUnwrittenSeoul premieres on #Netflix May 24✨ pic.twitter.com/PL5eUDBiaU — studiodragon | 스튜디오드래곤 (@studiodragonKR) April 30, 2025

المسلسل الأخير هو "قصتي المجهولة في سول" وهو عمل درامي يحكي عن توأمين متطابقتين في الشكل والمواصفات الخارجية لكنهما متناقضتان بالشخصية، وفي حين تعمل إحداهما بوظائف مؤقتة وتعيش في الريف فإن الشقيقة الأخرى تعمل في شركة كبرى وتميل إلى الكمال والنجاح، وبسبب ظروف ما تقرر الأختان تبادل حياتيهما مما ينتج عنه سلسلة من التحديات والأحداث الدرامية الشيقة.

العمل بطولة بارك بو-يونغ، وبارك جين يونغ وريو كيونغ-سو، وهو مناسب لمحبي الدراما التي تستعرض العلاقات العائلية وتسبر أغوار البحث عن الذات.