الموسم الثاني من "آخرنا".. أميركا ما بعد الوباء بلا قانون ولا رحمة

عُرض الموسم الأول من مسلسل "آخرنا" (The Last of Us) في 2023، ليحقق نجاحا على مستويات عدة، بدءا من نسب المشاهدات، وإعجاب النقاد والمتفرجين، وصولا إلى فوزه بعدد كبير من الجوائز. لذلك، يعتبره الكثيرون أفضل عمل درامي مقتبس عن لعبة فيديو. وخلال عرض الموسم الأول، تم الإعلان عن تجديده لموسم ثاني، بدأ عرضه في 2025. فهل نجح هذا الموسم الثاني في مضاهاة نجاح الموسم الأول؟

"آخرنا" مسلسل تلفزيوني من إنتاج "إتش بي أو" (HBO)، وهو من أعلى المسلسلات التلفزيونية ميزانية، ويشارك في صناعته فريق متغير من حلقة لأخرى، ومن بطولة بيدرو باسكال وبيلا رامزي.

ينتمي مسلسل "آخرنا" إلى نوع الديستوبيا الدرامي، حيث تدور أحداثه في مجتمع خيالي أو مستقبلي يتسم بالظلم، والقمع، والبؤس، والفساد. ويتقاطع هذا الطابع الديستوبي في المسلسل مع نوع "ما بعد الكارثة" (Post-Apocalypse)، الذي يُعرف أيضا بمجتمع ما بعد المحرقة، ويصوّر عالما يواجه تداعيات كارثة مدمرة أدت إلى انهيار الحضارة أو إلى تغيّر جذري في نمط الحياة كما نعرفه.

تبدأ أحداث الموسم الأول بشرح الكارثة البيئية التي تؤدي إلى انهيار الحياة كما نعرفها؛ فبعدما ينتشر وباء، يتحول ملايين البشر إلى ما يشبه "الزومبي"، قتلة بلا عقل لا يرغبون سوى في تحويل غيرهم، لتقفز الأحداث بعد ذلك بـ20 عاما لنتعرف على المجتمعات التي شيدها الناجون، مجتمعات يسودها العنف والقسوة والقمع بكافة أنواعه.

يفرق المسلسل بين نوعين من البشر بعد الكارثة: هؤلاء الذين اختبروا الحياة القديمة قبل انتهائها، وأبناء ما بعد الكارثة، أطفال الوباء الذين لم يعرفوا معنى الحضارة كما كانت، حيث يمثل الفريق الأول شخصية جول (بيدرو باسكال)، بينما تقدم إيلي (بيلا رمزي) مثالا على الفريق الثاني. فبينما جرب جول رؤية حياته تنهار أمام عينيه، ويضطر للبحث عن سبل للنجاة حتى وإن كانت الجريمة، تتمرد إيلي على قوانين عالم ما بعد الوباء، خاصة أنها تمتلك مناعة خاصة تحميها من الإصابة.

ويركز الموسم الأول على رحلة إيلي وجول، بحثا عن أحد مستعمرات المتمردين لاستخلاص علاج من خلايا إيلي ذات المناعة. وخلال المغامرة، تنسج علاقة الأبوة والبنوة خيوطها بينهما. وينتهي الموسم بشكل دموي، عندما يكتشف جول أن ثمن العلاج هو حياة إيلي، فيقتل تقريبا جميع من علموا بحقيقتها.

