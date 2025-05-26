إيرادات قياسية لـ"ليلو أند ستيتش" و"مهمة مستحيلة 8″ في عطلة "يوم الذكرى"

حققت صالات السينما في أميركا الشمالية إيرادات استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة تزامنا مع "يوم الذكرى" (Memorial Day)، إذ احتل فيلمان ضخمان صدارة شباك التذاكر هما "ليلو أند ستيتش" (Lilo & Stitch) من إنتاج ديزني، والجزء الثامن من سلسلة "مهمة: مستحيلة 8" (Mission: Impossible 8) من بطولة توم كروز.

ووفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، تخطت العائدات المشتركة للفيلمين حاجز 250 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر العطلات السينمائية ربحا منذ سنوات.

تصدر "ليلو أند ستيتش"، النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لعام 2002، شباك التذاكر بإيرادات بلغت 183 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد لإطلاق فيلم في عطلة "ميوريال داي"، بحسب مجلة "فاراييتي".

الفيلم من بطولة الطفلة مايا كيالوها في دور "ليلو"، ويتناول قصة لقائها بالكائن الفضائي "ستيتش"، الذي يظهر على شكل كلب أزرق كثيف الوبر. وقد وصلت الإيرادات العالمية للفيلم إلى 158 مليون دولار.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش" إن هذا الأداء "يجعل من الفيلم أحد أكثر إصدارات ديزني الحية نجاحا تجاريا بين الأفلام المستوحاة من أعمال رسوم متحركة".

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أما في المرتبة الثانية، فجاء "مهمة: مستحيلة 8" محققا 77 مليون دولار في أميركا الشمالية، في انطلاقة وصفها غروس بأنها "ربما الأفضل في تاريخ السلسلة". ورغم ميزانيته التي بلغت نحو 400 مليون دولار، فإن التوقعات تبدو إيجابية باستمرار زخم الفيلم خلال الأسابيع المقبلة.

وتراجع "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" (Final Destination: Bloodlines) إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 24.5 مليون دولار بعد أن تصدّر الأسبوع الماضي.

أما "ثاندربولتس" (Thunderbolts) من إنتاج "مارفل"، فحلّ رابعا محققا 11.6 مليون دولار، مما رفع إجمالي إيراداته العالمية إلى 350 مليون دولار منذ بدء عرضه.

وجاء خامسا فيلم "سينرز" (Sinners) للمخرج راين كوغلر وبطولة مايكل بي. جوردان، مسجلا 11.2 مليون دولار. وقد وصلت مداخيله المحلية إلى 259 مليون دولار، مما يضعه في مرتبة متقدمة ضمن أفلام الرعب والتشويق ذات الطابع الخارق.

وفيما يلي ترتيب الأفلام التسعة الأولى في أميركا الشمالية: