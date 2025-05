أكثر من 1200 موسيقي ألماني يسجلون رقما قياسيا لأكبر فرقة روك

سجل أكثر من 1200 موسيقي رقما قياسيا عالميا في غربي ألمانيا أمس السبت بمشاركتهم في عرض حي لأكبر فرقة روك.

وصرح أولاف كوشنبيكر من المعهد الألماني للسجلات بأن 1231 شخصا انضموا إلى العرض في ملعب فوريست بفرانكفورت، والذي أطلق عليه اسم "ذا غراند جام".

وقال كوشنبيكر "هذا يعني أن الرقم القياسي العالمي السابق المسجل في عام 2023 في فيينا -والذي كان يضم 1112 مشاركا- قد تم تحطيمه، وهو الآن في فرانكفورت".

واستجاب الموسيقيون لدعوة للمشاركة في محاولة تحطيم الرقم القياسي بالملعب.

وقد جاؤوا إلى فرانكفورت بمجموعة واسعة من الآلات الموسيقية من الطبول إلى الغيتارات الكهربائية.

وشملت قائمة الأغاني المختارة أغاني ناجحة للمغنية الأميركية تينا تيرنر، والفرقة الألمانية دي توتن هوزن، وفرقة الروك الأيرلندية يو تو.

وبدأت الفرقة الحفل بأغنية روبي وليامز "لت مي إنترتين يو – دعني أسلّيك" (Let Me Entertain You).