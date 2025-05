رغم انقطاع الكهرباء.. مهرجان كان الـ78 يختتم فعالياته ويعلن القائمة الكاملة للفائزين

في ظل تصاعد التوترات الدولية، اختتم مهرجان كان السينمائي دورته الـ78 بنجاح ملحوظ. على الرغم من الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، الذي شمل مناطق واسعة من المدينة وعطّل عددا من العروض السينمائية وأخرّ بعض الفعاليات الموازية.

أثار الحادث حالة من الارتباك لدى الحاضرين، وطرح تساؤلات عن جاهزية البنية التحتية لمثل هذا الحدث العالمي. وبينما سارعت إدارة المهرجان إلى تشغيل المولدات الاحتياطية في قصر المهرجانات لضمان استمرار العروض الرئيسية، أعلنت السلطات المحلية في مدينة كان فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الانقطاع، وما إذا كان ناتجا عن عطل تقني، أو خلل في الشبكة الإقليمية، أو عوامل خارجية أخرى.

وتمكّن المنظمون من السيطرة على الموقف بسرعة بفضل اعتمادهم على مولدات كهربائية، مما أتاح استكمال فعاليات المهرجان في موعدها، بما فيها حفل توزيع الجوائز الذي أدارته رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش.

في واحدة من أكثر اللحظات اللافتة في تاريخ المهرجان، فاز المخرج الإيراني جعفر بناهي بالسعفة الذهبية عن فيلمه "لم يكن سوى حادث"، وهو أول عمل له بعد رفع الحظر الحكومي عنه. الفيلم يخلط بين الغضب والسخرية السوداء، ويستعرض قصة خمسة سجناء سابقين يعتقدون أنهم تعرفوا إلى المدعي العام الذي عذّبهم في السجن. وقد استوحى بناهي الفيلم من أحاديث جرت بينه وبين سجناء آخرين خلال فترة اعتقاله.

أما الجائزة الكبرى، فجاءت من نصيب المخرج النرويجي يواكيم تريير عن فيلم "قيمة عاطفية"، الذي يتناول علاقة متوترة بين مخرج وابنته الممثلة، ومحاولته إصلاحها بإشراكها في فيلمه الأكثر خصوصية. وأكد تريير أن السينما تمثل "لغة بديلة للتوحيد".

جوائز الأداء التمثيلي ذهبت إلى فاغنر مورا كأفضل ممثل عن فيلم "العميل السري"، حيث يؤدي دور أب يحاول النجاة من محاولة اغتيال أيام الديكتاتورية العسكرية في البرازيل. وقد حصد الفيلم نفسه جائزة أفضل مخرج للمخرج كليبر مندونسا فيليو.

الحفل شهد لحظات مرحة أيضاً، منها أداء غير متوقع للنجم جون سي. رايلي الذي غنى "La Vie En Rose" بالإنجليزية خلال تقديمه جائزة أفضل سيناريو، التي ذهبت إلى الأخوين جان بيير ولوك داردين عن فيلم "أمهات شابات".

جائزة لجنة التحكيم قُسمت بالتساوي بين فيلم "صراط" للمخرج الإسباني أوليفييه لاكس وفيلم "صوت السقوط" للمخرجة الألمانية ماشكا شيلينسكي، في حين حصل المخرج الصيني بي غان على جائزة خاصة عن فيلمه "القيامة".

ومنحت جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم، للمخرج العراقي حسن هادي عن فيلم "كعكة الرئيس"، وهو أول فيلم عراقي يفوز بجائزة في تاريخ مهرجان كان.

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78:

المسابقة الرسمية

السعفة الذهبية: "لم يكن سوى حادث" (It Was Just an Accident) – جعفر بناهي.

الجائزة الكبرى: "قيمة عاطفية" (Sentimental Value) – يواكيم تريير.

أفضل مخرج: كليبر مندونسا فيليو "العميل السري" (The Secret Agent).

أفضل ممثل: فاغنر مورا- "العميل السري" (The Secret Agent).

أفضل ممثلة: نادية ميليتي- "الأخت الصغيرة (Little Sister).

جائزة لجنة التحكيم (مناصفة): "صراط" (Sirat) – "أوليفييه لاكس" (Olivier Laxe).

"صوت السقوط" (Sound of Falling) – "ماشا شيلينسك" (Mascha Schilinski).

جائزة خاصة: "القيامة" (Resurrection) – بي غان.

أفضل سيناريو: "أمهات شابات" (Young Mothers) – جان بيير ولوك داردين.

جوائز أخرى

الكاميرا الذهبية: "كعكة الرئيس" (The President’s Cake) – حسن هادي.

تنويه خاص بالكاميرا الذهبية: "ظل والدي" (My Father’s Shadow) – أكينولا ديفيز جونيور.

السعفة الذهبية للفيلم القصير: "سعيد أنك متّ الآن" (I’m Glad You’re Dead Now) – توفيق برهوم.

تنويه خاص للفيلم القصير "علي" (Ali) – عدنان الراجيف.

جائزة العين الذهبية للفيلم الوثائقي: "إيماجو" (Imago) – ديني عمر بيتساييف.

جائزة لجنة تحكيم العين الذهبية: "رجل الستة مليارات دولار | The Six Billion Dollar Man" – يوجين جاريكي.

جائزة "Palme Dog" لأفضل كلب في فيلم: "باندا" (Panda) – "الحب الذي يبقى" (The Love That Remains).

جوائز النقاد الدوليين

جائزة النقاد (المسابقة الرسمية): "العميل السري | The Secret Agent" – كليبر مندونسا فيليو.

جائزة النقاد (نظرة ما): "قنفذ البحر" (Urchin) – هاريس ديكنسون.

جائزة النقاد (الأقسام الموازية): "رحلة بذور الهندباء | Dandelion’s Odyssey" – موموكو سيتو | Momoko Seto

نظرة ما

جائزة نظرة ما: "نظرة الفلامينغو الغامضة" (The Mysterious Gaze of the Flamingo) – دييغو سيبيديس.

جائزة لجنة التحكيم: "شاعر" (A Poet) – سيمون ميسا سوتو.

أفضل إخراج طرزان وعراب نصار- "كان يا ما كان في غزة | Once Upon a Time in Gaza"

جوائز الأداء التمثيلي

كليو ديارا – "لا أرتاح إلا في العاصفة" (I Only Rest in the Storm).

فرانك ديلان – "قنفذ البحر" (Urchin).

أفضل سيناريو "راكب الدراجة الخلفي" (Pillion) – هاري لايتون.

تنويه خاص "نورة" (Norah) – توفيق الزيدي.

أسبوع المخرجين

جائزة "يوروبا سينما": "ثعالب برية" (Wild Foxes) – فاليري كارنوي.

جائزة المؤلفين والملحنين المسرحيين "ثعالب برية" (Wild Foxes) – فاليري كارنوي.

جائزة اختيار الجمهور: "كعكة الرئيس" (The President’s Cake) – حسن هادي | Hasan Hadi

أسبوع النقاد

الجائزة الكبرى "شبح مفيد" (A Useful Ghost) – راتشابوم بونبونتشاكوك.

جائزة "اللمسة الفرنسية": "إيماجو" (Imago) – ديني عمر بيتساييف.

جائزة مؤسسة GAN للتوزيع: "الفتاة العسراء" (Left-Handed Girl).

جائزة النجم الصاعد من مؤسسة لويس روديرير: تيودور بيليرين- "نينو".

جائزة لايتس سين لاكتشاف الأفلام القصيرة: "لمينا | L’mina" – رندا مروفي.

جائزة المؤلفين المسرحيين للفيلم القصير: غييرمو غالو وفيكتور ألونزو بيربل– "مدينة بلا نوم | Sleepless City".

جائزة "كانال بلس" للفيلم القصير: "الإيروجينيسيس | Erogenesis" – زاندرا بوبيسكو.