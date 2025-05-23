وجه آخر لأيقونة الرومانسية ديلون: أسلحة وعنف وكسر لأضلاع زوجته

لم يكن ألان ديلون أيقونة من أيقونات السينما الفرنسية والعالمية فقط، بل كان أيضا رمزا للرومانسية الحالمة، وهو النجم السينمائي الوسيم الأنيق، معشوق النساء عبر العالم، الذي بلغت شهرته الآفاق.

لكن كتابا جديدا صدر في فرنسا -الخميس- قلب هذه الصورة الحالمة رأسا على عقب، وأظهر وجها آخر لديلون الذي توفي في 18 أغسطس/آب الماضي عن عمر يناهز 88 عاما.

الكتاب بعنوان "الأيام الأخيرة للساموراي" (Les Derniers jours du Samouraï) من منشورات روبرت لافون، وهو من تأليف الصحفيين لورانس بيو وفرانسوا فينيول، وتضمن شهادات مثيرة للعديد من أبناء وأقارب ألان ديلون، وبعض موظفيه وجيرانه وأصدقائه، وذلك إلى جانب رجال شرطة وممثلين، حيث كشف الكتاب الغطاء عن أسرار مثيرة.

كسر أضلاع

ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن كل من أنتوني وألان فابيان -نجلا النجم السينمائي الراحل- تفاصيل مثيرة عن عنف والدهما.

وذكرت أن أحد أبناء ديلون كشف أن والدته روزالي فان بريمن -الزوجة السابقة لديلون- عانت من عنف والده كثيرا، وقال "لقد كاد أبي يهشم رأس أمي، وكسر أنفها مرتين، وكسر أضلاعها.. لقد كسر 8 أضلاع".

كما أكد ألان فابيان أن النجم ديلون كان عنيفا جدا مع هيرومي رولان، رفيقته اليابانية التي تعتبر آخر شريكة له، وصرح أنه لا يمكنه حصر عدد المرات التي ضرب فيها أبوه هيرومي.

72 قطعة سلاح

وهو ما أكدته للصحيفة صديقة لهيرومي التي قالت إنها رأتها مرات عدة وآثار الكدمات تعلو محيّاها، وفي مرة أخرى كانت علامات أصابع واضحة على وجهها، وتابعت أن ديلون حاول قتل صديقتها مرتين.

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وصرحت هيرومي للشرطة لاحقا أن النجم الفرنسي الراحل خنقها ذات مرة، ووضع مسدسه خلف رأسها وقال لها "سأقتلك".

وقالت هيرومي إنها تعرضت للطرد من بيت ديلون وأكدت أن أبناءه أحرقوا كل أغراضها.

وحسب لوباريزيان، فقد قامت الشرطة بعملية تفتيش واسعة لمنزل ديلون في فبراير/شباط 2024، وصادرت 72 قطعة سلاح، و3 آلاف رصاصة، حيزت بشكل غير قانوني. وكشف الكتاب أن ديلون كان يحتفظ بمسدس محشو في سريره.

ونقلت الصحيفة عن هيرومي قولها إنها اضطرت لأن تنام في غرفة منفصلة منذ أن انطلقت رصاصة بالخطأ من المسدس واخترقت وسادتها قبل أن تستقر في الحائط.

وتحدث الكتاب عن ثروة ديلون التي قدرت بنحو 57 مليون دولار، وهو مبلغ أقل من التقديرات الصحفية التي تحدثت عن ثروة تتراوح ما بين 170 مليون دولار و397 مليون دولار، كما أورد تفاصيل عن الخلافات بين الأبناء حول اقتسام الثروة التي سيذهب نصيب كبير منها لمصلحة الضرائب.

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2024

ونقلت لوباريزيان عن الصحفية لورانس بيو قولها: "لقد كانت تراجيديا يونانية" حدثت في منزل ألان ديلون، وأضافت: "إنها قصة رجل يدفع، في نهاية حياته، ثمن أسراره، وغموضه، وظلمه لأطفاله".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نعى ديلون وقال في منشور عبر منصة إكس -تويتر سابقا- وقتها قائلا: "ألان ديلون أدى أدوارا أسطورية، وجعل العالم يحلم. لقد منح وجهه الذي لا يُنسى ليقلب حياتنا رأسا على عقب". وتابع ماكرون "كان أكثر من مجرد نجم: كان بمثابة نصب تذكاري فرنسي".

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وتصدر ديلون عناوين الأخبار صيف 2023 عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد رفيقته هيرومي رولان، متّهمين إياها بـ"استغلال ضعف" والدهم. وقد رُدت الشكاوى وأُغلق الملف.

ثم خاض أولاده سنة 2024 معارك فيما بينهم عبر الإعلام والقضاء. واتهم الابنان أختهما بالتلاعب بوالدهما الذي كان يعاني سرطان الغدد الليمفاوية وأصيب بجلطة دماغية عام 2019، وإخفاء حقيقة وضعه الصحي عنهما.