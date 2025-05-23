سلمان خان تحت الحراسة المشددة بعد تكرار محاولات اقتحام منزله

تواصل شرطة مومباي تحقيقاتها بشأن محاولتين منفصلتين للتسلل إلى مقر إقامة نجم بوليود سلمان خان في شقق "جالاكسي" بمنطقة باندرا، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامته الشخصية.

في الحادثة الأولى، ألقت السلطات القبض على امرأة تُدعى إيشا شابرا يوم الخميس، بعدما تمكنت من تجاوز نقطة التفتيش الأمنية في المبنى بادّعاء معرفتها بأحد السكان. وتوجهت مباشرة نحو شقة سلمان خان وطرقت الباب رغم وجوده داخلها، قبل أن يتم توقيفها قرب المصعد وتسليمها لشرطة باندرا. وخلال التحقيقات، نفت إيشا وجود أي علاقة تربطها بشخص آخر حاول التسلل إلى المبنى قبلها بأيام.

وكان رجل يدعى جيتندرا كومار سينغ قد حاول في 20 مايو/أيار الدخول إلى المبنى مرتين، صباحا ومساء، مستخدما سيارة تعود لأحد السكان. وقد تم توقيفه قبل أن يصل إلى شقة النجم.

وكشفت التحريات الأولية أن الرجل ينحدر من ولاية تشهاتيسجاره، في حين لا تزال الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كان قد تلقى مساعدة من داخل المبنى.

في ظل الحوادث المتكررة، تراجع الشرطة إجراءات الأمن في جالاكسي أبارتمنتس، ومن المتوقع أن يتم استجواب بعض السكان للتأكد من عدم وجود أي تعاون مع المتسللين.

هذه التطورات تأتي بعد حادث إطلاق نار تعرض له منزل سلمان خان في أبريل/نيسان الماضي، مما دفع السلطات إلى تعزيز تدابير الحماية حوله.

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تأتي هذه الحوادث وسط تصاعد المخاوف الأمنية بعد حادث إطلاق النار الذي وقع خارج منزل سلمان خان في أبريل/نيسان 2024، والذي أعلنت عصابة لورانس بيشنوي مسؤوليتها عنه. وتمت بعدها ترقية مستوى الحماية الخاصة بسلمان خان إلى المستوى الأمني "واي +" (Y+).

هجوم ناري سابق على منزل سلمان خان

تجدر الإشارة إلى أن مقر إقامة النجم سلمان خان كان قد تعرض لهجوم مسلح في أبريل/نيسان الماضي، عندما أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه المبنى قبل أن يلوذا بالفرار، في حادثة اعتُبرت من أخطر التهديدات الأمنية التي واجهها نجم بوليود.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن الهجوم مرتبط بعصابة إجرامية يقودها لورانس بيشنوي، المعروفة بتنفيذ عمليات ضد شخصيات بارزة. وتشير المعلومات إلى أن عملية التخطيط تمت من خارج الهند، بتوجيه من أنمول بيشنوي، شقيق زعيم العصابة والمقيم في الولايات المتحدة.

وأظهرت التحقيقات أن المنفذين استقلوا دراجة نارية مستعملة وانتقلوا بها من مدينة أخرى إلى مومباي خصيصا لتنفيذ الهجوم، مما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول سلمان خان، الذي يعد هدفا واضحا للعصابة.

من جهته، عبر أرباز خان، شقيق سلمان، عن قلق العائلة من تصاعد التهديدات، منتقدا بعض المقربين الذين أدلوا بتصريحات إعلامية دون تفويض رسمي من الأسرة.

"إسكندر".. سلمان خان في مواجهة الفساد

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور سينمائي للنجم سلمان خان من خلال فيلم الحركة والإثارة "إسكندر" (Sikandar)، الذي شارك في بطولته إلى جانب الممثلة راشمِيكا ماندانا. ويروي العمل قصة شاب يواجه الفساد والاضطرابات المحيطة به، ساعيا لنشر العدالة مهما كلفه الأمر.

وفي تصريحات لوكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" (ANI)، تحدث سلمان عن كواليس انضمامه إلى الفيلم، موضحا أن فكرة المشروع تعود إلى الكاتب والمخرج إيه آر مورغادوس، الذي عرضها على المنتج ساجد ناديوالا، قبل أن تُطرح على سلمان، الذي وافق على الفور بعد قراءته للسيناريو.

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كما استحضر خان دور والده، الكاتب سليم خان، في دعمه المعنوي، مشيرا إلى أنه فاجأ الجميع بحضوره العرض الترويجي للفيلم. وأضاف أن والده، رغم تقدمه في السن، أصر على صعود السلالم بنفسه والجلوس في المقاعد الخلفية فقط ليرى تفاعل الصحافة والإعلام مع الفيلم، واصفا اللحظة بأنها "مؤثرة ومليئة بالفخر".