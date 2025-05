أفلام صيف 2025.. منافسة ساخنة بين توم كروز وبراد بيت وسوبرمان قادم بقوة

يُعد موسم الصيف السينمائي هو الأكثر انتظارا كل عام، ففيه تتسابق الأفلام ذات الميزانيات الضخمة على تسلية المتفرجين والاستحواذ على لقب "الأعلى في شباك التذاكر العالمي".

ويسود هذا الصيف منافسة ساخنة جدا بين نجوم كبار، بالإضافة إلى عودة سوبرمان مرة أخرى للشاشة الكبيرة، وأجزاء جديدة من سلاسل ناجحة جدا. ليحتار المتفرج فيما يختار ليشاهد، غير أننا نقدّم له هذه القائمة المحددة بالتواريخ لنسهل عليه هذه الاختيارات الصعبة.

المهمة المستحيلة: الحساب الأخير – 23 مايو/أيار

يبدأ هذا الموسم الصيفي بفيلم النجم توم كروز "المهمة المستحيلة: الحساب الأخير" (Mission: Impossible – The Final Reckoning)، الجزء الثامن من سلسلة "المهمة المستحيلة". السلسلة التي بدأت قبل حوالي 30 عامًا تقريبًا، وتحديدًا عام 1996. يعد هذا الفيلم تكملةً لفيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الميت" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)، الصادر عام 2023.

يُعيد توم كروز، وهايلي أتويل، وسيمون بيغ أدوارهم من الأفلام السابقة، وتدور أحداث الفيلم بعد مرور شهرين على الاشتباك في قطار الشرق السريع، حيث يسافر إيثان هانت (توم كروز) إلى لندن على أمل تتبّع أثر يقوده إلى مفتاح الكيان.

وفي لندن، تُقام مظاهرة كبيرة ضد الكيان، بسبب مستقبل الذكاء الاصطناعي وانقلابه على البشرية، يدور الفيلم حول الهلع من الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما يتحكم فيه أشرار يسعون للسيطرة على العالم.

تتميز سلسلة "المهمة المستحيلة" بمشاهد أكشن مصورة بأفضل التقنيات، مع اهتمام شديد بالواقعية وتقليل استخدام المؤثرات البصرية إلى الحد الأدنى، مما يمنح السلسلة هويتها الخاصة ويجعل المتفرجين يتابعونها فيلمًا بعد آخر.

"إف 1" – 25 يونيو/حزيران

"إف1" (F1) هو إسهام النجم براد بيت في هذا الموسم الحار. وهو فيلم درامي رياضي، من إخراج جوزيف كوسينسكي وسيناريو كتبه إيرين كروغر، ويستعرض بطولة العالم للفورمولا 1. وقد أُنتج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة المنظمة لهذه الرياضة.

تدور أحداث الفيلم حول سوني هايز (براد بيت)، سائق فورمولا 1 في التسعينيات من القرن الماضي، الذي تعرض لحادث مروّع أجبره على الاعتزال من سباقات الفورمولا 1، والاتجاه إلى التسابق في فئات أخرى. لكن حياته تتغير عندما يتواصل معه روبن (خافيير باراديم)، مالك فريق في سباق فورمولا 1 وصديق البطل، ويطلب منه الخروج من التقاعد لتدريب الموهبة الصاعدة نواه (دامسون إدريس) من فريق غراند بريكس أبيكس (APXGP).

تحظى الأفلام الرياضية، خصوصا في مجال سباقات السيارات، بشعبية كبيرة لأسباب متعددة، منها تصوير مشاهد السباقات، بالإضافة إلى البعد الدرامي والعاطفي. غير أن ما يضفي على "إف1" أهميته الخاصة وجود براد بيت، الذي لا يزال نجمًا ذا شعبية كبيرة.

"ميغان 2.0" – 27 يونيو/حزيران

حقق فيلم "ميغان" (M3GAN) نجاحا غير متوقع عند عرضه عام 2022، حيث بلغت إيراداته 181 مليون دولار مقابل ميزانية قدرها 12 مليون دولار فقط، الأمر الذي أدى إلى إصدار جزء ثانٍ منه، من المنتظر عرضه هذا الصيف.

"ميغان 2.0" (M3GAN 2.0) هو فيلم خيال علمي ورعب من إخراج جيرارد جونستون، ويشهد عودة أليسون ويليامز، وفايوليت ماكغرو، وآيمي دونالد، وجينا ديفيس إلى البطولة. تدور أحداث الفيلم بعد عامين من أحداث فيلم "ميغان"، حيث أصبحت جيما (أليسون ويليامز) مؤلفة ومدافعة عن تنظيم الذكاء الاصطناعي، وقامت بحبس نسخة لا تزال نشطة من ميغان داخل دمية صغيرة غير مؤذية.

ومع ذلك، تم سرقة تكنولوجيا ميغان، واستُخدمت في تطوير روبوت عسكري يدعى "أميليا"، أصبح واعيًا بذاته، وتمرّد على صانعيه، ويحاول تنفيذ سيطرة شاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يتناول الفيلم من جديد فكرة الهلع من الذكاء الاصطناعي، لكنه يراهن على فضول المتفرجين لمشاهدة جزء جديد من بطلتهم الدمية المرعبة والمفضلة.

عالم الديناصورات: إحياء – 2 يوليو/تموز

محبّو سلسلة "حديقة الديناصورات" السينمائية، التي بدأت عام 1993، سيسعدون بعرض أحدث أفلامها بعنوان "عالم الديناصورات: إحياء" (Jurassic World: Rebirth)، وهو الفيلم الرابع من سلسلة "عالم الديناصورات" (Jurassic World) والسابع ضمن سلسلة "حديقة الديناصورات" (Jurassic Park) بشكل عام. سيضم الفيلم طاقمًا تمثيليًا جديدًا بقيادة سكارليت جوهانسون، ماهرشالا علي، وجوناثان بيلي.

تدور أحداث الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث فيلم "عالم الديناصورات: السيادة" (Jurassic World Dominion)، عندما أصبح مناخ الأرض غير صالح لحياة الديناصورات، وتعيش الكائنات الناجية في مناطق استوائية نائية، تشبه إلى حد كبير البيئات التي ازدهرت فيها في الماضي. يتم تجنيد زورا بينيت (سكارليت جوهانسون)، كعميلة سرية من قِبل شركة أدوية للمشاركة في مهمة سرية جدًا مع عالم الأحافير الدكتور هنري لوميس.

يُكمل الفيلم قصص الديناصورات من خلال طاقم مختلف، وقد أثبتت أفلام السلسلة السابقة أن الجمهور لا يتابعها بناءً على الممثلين من فيلم لآخر، بل بفضل المؤثرات البصرية التي تعيد إحياء الديناصورات على الشاشة مرة أخرى.

سوبرمان – 11 يوليو/تموز

يشهد هذا الصيف إعادة إطلاق سلسلة أفلام دي سي (DC) للأبطال الخارقين، وذلك باستخدام ممثلين جدد بعدما وضعت أستديوهات وارنر براذرز (Warner Bros) السلسلة القديمة خلف ظهرها نتيجة إخفاقاتها المتعددة، سواء نقديًا أو في شباك التذاكر.

يستعرض الفيلم رحلة كلارك كينت /سوبرمان، في محاولة للتوفيق بين إرثه الكريبتوني وعائلته البشرية التي تبنته في مدينة سمولفيل بولاية كانساس، ويُقدم دور سوبرمان للمرة الأولى هنا الممثل الشاب ديفيد كورينسويت.

الفيلم من إخراج جيمس غن، أحد أهم المخرجين الذين تعاونوا مع أفلام مارفل، حيث أخرج ثلاثية "حراس المجرة " (Guardians of the Galaxy)، بالإضافة إلى فيلمه الوحيد مع سلسلة دي سي القديمة بعنوان "الفرقة الانتحارية" (The Suicide Squad)، الذي حقق نجاحًا على عكس الجزء الأول الذي لم يكن من إخراجه.

يشتهر جيمس غن بأسلوبه المميز في تقديم مشاهد الأكشن، التي تجمع بين الرشاقة والعنف والفكاهة، كما يُعرف باستخدامه للأغاني والموسيقى الشعبية كخلفية لهذه المشاهد. وتُعد عودة سوبرمان على يده بشرى سارة للكثير من المشاهدين.