محبو "أويسيس" سينفقون أكثر من مليار دولار خلال جولة الفرقة

أظهرت دراسة نشر نتائجها مصرف "باركليز" اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين سيحضرون حفلات فرقة "أويسيس" خلال الصيف في المملكة المتحدة قد ينفقون أكثر من مليار جنيه إسترليني على التذاكر والنقل والإقامة.

وأشارت تقديرات البنك البريطاني إلى أن كل متفرج سيدفع في المتوسط 766 جنيها إسترلينيا للحفلات الموسيقية الـ17 المقرر إقامتها في مختلف أنحاء البلاد في إطار جولة لمّ الشمل المرتقبة.

وتتضمن هذه التكلفة سعر التذاكر الذي قد يكون مرتفعا جدا في بعض الأحيان، ولكن أيضا الإقامة والنقل وشراء المنتجات الرديفة والطعام والمشروبات.

ويقدّر مصرف "باركليز" إجمالي الإنفاق بنحو 1.06 مليار جنيه إسترليني (1.42 مليار دولار).

وكان الأخوان غالاغر أعلنا في نهاية أغسطس/آب الفائت أنهما سيعيدان تشكيل فرقة البوب البريطانية الشهيرة "أويسيس" خلال سلسلة حفلات موسيقية في المملكة المتحدة وأيرلندا، مما أثار ضجة كبيرة بعد 15 عاما من انفصالهما.

لكن المبيعات الفوضوية لتذاكر الحفلات في كارديف ومانشستر ولندن وأدنبره -والتي نفدت كلها خلال دقائق من طرحها- أثارت الغضب والإحباط بين المشترين الذين واجهوا أعطالا في منصات البيع كما فوجئوا باعتماد أسلوب "التسعير الديناميكي" الذي دفع بالأسعار إلى مستويات قياسية.

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كان مصرف "لويدز" قدّر أخيرا في دراسة أخرى أن معجبي الفرقة خسروا بشكل جماعي أكثر من مليوني جنيه إسترليني بسبب عمليات احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك، قامت على إيهامهم بأنهم يشترون تذاكر لحفلات الفرقة.

على صعيد آخر، فتحت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقا في أوائل سبتمبر/أيلول مع شركة بيع التذاكر "تيكت ماستر" للتحقق مما إذا كان "المشترون قد حصلوا على معلومات واضحة" وما إذا كانوا "قد تعرضوا لضغوط لكي يشتروا التذاكر خلال فترة قصيرة".

وتشير تقديرات بنك "باركليز" إلى أن نحو 1.4 مليون شخص سيحضرون الحفلات الموسيقية خلال جولة "أويسيس".