جائزتان لـ"شكرا لأنك تحلم معنا" للفلسطينية ليلى عباس على هامش مهرجان كان

حصد الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس جائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرجة ضمن جوائز النقاد للسينما العربية، التي تُمنح سنويا على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي.

جاء هذا التتويج بناء على تصويت لجنة تحكيم ضمت 281 ناقدا سينمائيا من مختلف أنحاء العالم.

"شكرا لأنك تحلم معنا" يحكي قصة شقيقتين تسعيان لإدارة ميراثهما بعيدا عن شقيقهما، مستعرضا قضايا المرأة في سياق درامي شائق.

وتسلم الجوائز منتجا العمل شاهيناز العقاد وحنا عطا الله، اللذان عبّرا عن سعادتهما بهذا التقدير الدولي. وذلك بالإضافة إلى الإشادات التي حصل عليها من عرضه خلال الفترة الماضية في العديد من الدول والمشاركة في عدد من المهرجانات.

العقاد أكدت أن الفيلم يقدم قصة شخصية عميقة تسلط الضوء على المعاناة التي تواجهها المرأة، مشيرة إلى أن هذا هو دور السينما في تقديم مثل هذه النقاشات بلغة تصل إلى العالم أجمع.

يُذكر أن الفيلم يُعد آخر فيلم فلسطيني تم تصويره في الضفة الغربية، ويُعتبر إنجازا جديدا للسينما الفلسطينية على الساحة الدولية.

وكان الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" -الحاصل على جائزة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي روائي طويل في الدورة 7 لمهرجان الجونة السينمائي 2024- تصدر قائمة الترشيحات في فئة أفضل فيلم، بعد منافسة مع الفيلم المغربي "في حب تودا" للمخرج نبيل عيوش، وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور من مصر، والفيلم التونسي "عائشة" لمهدي برصاوي، إلى جانب الفيلم السوري "أثر الأشباح" لجوناثان ميلي.