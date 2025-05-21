إخلاء سبيل المغني الأميركي كريس براون.. وجولته الدولية قائمة

أخلى قاض في لندن الأربعاء سبيل المغني الأميركي كريس براون، الذي يُحاكَم في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار).

وسيتمكن النجم البالغ 36 عاما، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو/حزيران في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في المملكة المتحدة، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائية.

وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على براون الخميس الماضي في فندق في مانشستر (شمال إنجلترا)، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في ناد ليلي بحي راق في لندن يوم 19 فبراير/شباط 2023، حيث اتهم بضرب المنتج الموسيقي أبراهام "آبي" دياو بشكل متكرر بزجاجة.

وقال القاضي إن كريس براون الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع الأربعاء، سيتعين عليه تقديم عنوانه إلى المحكمة ولن يُسمح له بالذهاب إلى الملهى الليلي المعني.

ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء يوم 20 يونيو/حزيران، إلى جانب رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) اتُهم السبت الماضي بالاعتداء الخطير والضرب.

وكان المغني، الذي أصبح من نجوم موسيقى "آر أند بي" في سن 19 عاما فقط وباع عشرات الملايين من الأسطوانات، في جولة بالمملكة المتحدة حينها.

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ومن المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من يونيو/حزيران، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو 10 حفلات في يونيو/حزيران يوليو/تموز في المملكة المتحدة.

وقد تصدر المغني الأميركي عناوين الأخبار في الولايات المتحدة بسبب مشكلاته القانونية، ففي عام 2009، أدين بضرب صديقته آنذاك المغنية الشهيرة ريهانا، مما تسبب لها بإصابات أرغمتها على إلغاء مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي.