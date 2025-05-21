فن|فلسطين

أسانج يشارك في "كان" بقميص يوثق أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الشهداء

CANNES, FRANCE - MAY 20: Julian Assange and Stella Assange attend the "The Six Billion Dollar Man" photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 20, 2025 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
يشارك جوليان أسانج في مهرجان كان السينمائي من أجل عرض الفيلم الوثائقي "رجل الستة ملايين دولار" (غيتي إيميجز)
21/5/2025

ظهر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا​​​​​​​ قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

وأوضح بيان على حساب لجنة دعم أسانج في منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- أمس الثلاثاء، أن جوليان يشارك في مهرجان كان السينمائي في فرنسا من أجل عرض الفيلم الوثائقي "رجل الستة ملايين دولار" (The Six Million Dollar Man) حول أسانج.

CANNES, FRANCE - MAY 20: Julian Assange attends the "The Six Billion Dollar Man" photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 20, 2025 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
مؤسس موقع ويكيليكس ارتدى قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا​​​​​​​ قتلوا خلال الحرب على غزة (غيتي إيميجز)

وأشار البيان إلى أن أسانج شارك في المهرجان مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا دون سن الخامسة قتلتهم إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولفت إلى أن الجانب الآخر من القميص يحوي عبارة "أوقفوا إسرائيل".

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الـ78 في 13 مايو/أيار الحالي وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 175 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر : وكالة الأناضول

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