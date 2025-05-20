شاهد.. دينزل واشنطن يشتبك مع مصور قبل تكريمه في مهرجان كان

اشتبك الممثل الأميركي الشهير دينزل واشنطن مع مصور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي قبيل حصوله المفاجئ على جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

واشنطن البالغ من العمر 70 عاما حضر العرض الأول لفيلمه "أعلى 2 أدنى" (Highest 2 Lowest) مساء أمس الاثنين في كان. ويقوم واشنطن بالدور الرئيسي في فيلم الإثارة للمخرج الأميركي سبايك لي.

وبحسب صور تلفزيونية، أمسك المصور بذراع واشنطن على السجادة الحمراء للحصول على انتباهه. ثم اقترب الممثل الأميركي من الرجل رافعا إصبع السبابة وقال مرارا "توقف". وبينما كان واشنطن يحاول المغادرة، أمسك المصور بذراعه مرة أخرى، في حين طلب منه النجم الهوليودي التوقف مرة أخرى.

وبعد ذلك تم تكريم واشنطن في قصر المهرجان، حيث قدم له سبايك لي ومدير المهرجان تيري فريمو الجائزة الفخرية عن أعماله الفنية.

وقال واشنطن خلال التكريم "لقد كانت هذه مفاجأة بالغة لي، لذا أنا متأثر قليلا، ولكنني أشكركم جميعا من أعماق قلبي".

وفي فيلم "الأعلى 2 الأدنى"، يلعب النجم الأسمر دور قطب موسيقى يختطف طفله. والفيلم إعادة إنتاج لفيلم الإثارة والجريمة "أعلى وأدنى" (High and Low) عام 1963 للمخرج الياباني الراحل أكيرا كوروساوا.