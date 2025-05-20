بعد وفاة زوجها وابنيها.. استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار في غزة

استشهدت الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف مكان نزوحها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من نعيها زوجها وابنيها الذين استشهدوا في غارات سابقة خلال الحرب، ونشرت نصار على حسابها الرسمي في فيسبوك كلمات تعبر فيها عن ألمها وصبرها، وقالت "لا أقول من يعيد لي زوجي، ولا من يعيد لي أولادي، ولا من يعيد لي بيتي وأحلامي وذكرياتي، ما فقدناه سيعوضنا الله خيرا في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله عنا (..) اللهم قوة، اللهم ثباتا، اللهم نصرا".

وقد أدى القصف إلى استشهادها وابنها و13 فردا من أسرتها، من بينهم أحمد عبد الهادي نصار ونعمة عبد الهادي نصار وأماني عبد الهادي نصار.

وأعلن ابن شقيقها خبر استشهادها، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "ارتقى اليوم 15 شهيدا من عائلتي، منهم عمتي الشهيدة زوجة الشهيد أم الشهداء وجدة الشهداء ابتسام نصار لتلتحق هي ومن معها بمن سبقوها من عائلتها".

وتأتي وفاة عائلة نصار ضمن استشهاد 67 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع النازحين فجر اليوم الثلاثاء، وطالت عددا من المركز الصحية وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

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وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أوضحت أن الحياة تكاد تغيب تماما عن قطاع غزة، مشيرة إلى تدهور مستمر للأوضاع وانتشار سوء التغذية بين السكان.

ويأتي استشهاد الفنانة الفلسطينية ابتسام نصار -التي شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المحلية بقطاع غزة- ليشكل وجعا إضافيا برحيل العديد من الفنانين والمثقفين منذ طوفان الأقصى 2023.

واهتمت نصار خلال الشخصيات التي جسدتها بأن تعكس المرأة الفلسطينية، وأن تتناول قضايا وموضوعات اجتماعية وإنسانية، مما جعلها تحظى بشعبية في القطاع.

وحرص عدد من النشطاء على نعي ابتسام نصار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها أحد المتابعين على فيسبوك قائلا "ارتقت الفنانة والإنسانة، أم الشهيد وزوجة الشهيد وأخت الشهيد ابتسام نصار".

وذكرت إحدى المتابعات أن رحيلها جاء لتلتحق بزوجها الشهيد عبد الهادي نصار وأبنائها محمد ومحمود وفدوى وحفيدها عبيدة.