بعد تبرئته من 9 قضايا اعتداء.. تكريم كيفن سبيسي على هامش مهرجان كان

من المنتظر أن يُمنح الممثل الأميركي كيفن سبيسي جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته على هامش مهرجان كان السينمائي غدا الثلاثاء.

أفادت مؤسسة "ذي بتر وورلد فاند" بأن الممثل الذي بُرّئ من 9 قضايا تتعلق بجرائم جنسية مفترضة في بريطانيا العام الماضي، سيُكرّم تقديرا "لعقود من تألقه الفني" في حفلة خيرية تقام في المدينة الواقعة على الريفييرا الفرنسية.

وقد رفضت محكمة في نيويورك دعوى قضائية مدنية بقيمة 40 مليون دولار ضد نجم فيلم "المشتبه بهم المعتادون" (The Usual Suspects) ومسلسل "هاوس أوف كاردز" (House of Cards) بتهمة سوء السلوك الجنسي عام 2022.

لكن في مايو/أيار 2024، ظهرت اتهامات جديدة بارتكاب سلوك غير لائق في مسلسل وثائقي تلفزيوني بريطاني بعنوان "سبيسي أنماسكت" (Spacey Unmasked).

وفي قضية المسلسل التي تنظرها المحكمة البريطانية، يتهم 10 رجال غير متورطين سبيسي بتصرفه على نحو غير لائق تجاههم.

لكن الممثل (65 عاما)، الذي تضررت مسيرته الفنية بسبب الاتهامات السابقة، نفى ارتكاب أي مخالفات.

وكان آخر ظهور لسبيسي على السجادة الحمراء في "مهرجان كان" عام 2016.