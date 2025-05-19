انطلاقة قوية لـ"فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" في شباك التذاكر الأميركي

واصلت أفلام الرعب تحقيق نتائج قوية في صالات السينما الأميركية الشمالية، حيث تصدّر فيلم "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" (Final Destination: Bloodlines) شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققا 51 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويمثل الفيلم، وهو الجزء السادس من السلسلة الشهيرة، عودة قوية لعلامة "فاينل ديستينيشن" بعد غياب أكثر من عقد، إذ لم تتجاوز إيرادات آخر أجزاء السلسلة عام 2011 نحو 18 مليون دولار عند انطلاقه.

وتؤدي كايتلين سانتا خوانا -في هذا العمل الذي تنتجه "وارنر براذرز"- دور امرأة شابة تكتشف أن جدتها قد خططت للهروب من الموت، مما يضعها في مواجهة سلسلة من العواقب الغامضة والمرعبة.

وأشاد ديفيد إيه غروس من "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" بأداء الفيلم قائلا إنه "سجل بداية لافتة مع مراجعات ممتازة من النقاد والجمهور على حد سواء".

من جانبه، تراجع فيلم "ثاندربولتس" (Thunderbolts) من المركز الأول إلى الثاني، مسجلا إيرادات بـ16.5 مليون دولار في أسبوع عرضه الثالث. ويجمع العمل، من إنتاج "مارفل"، طاقما من الأبطال غير التقليديين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعاون في مهمة محفوفة بالمخاطر.

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وجاء في المركز الثالث فيلم "سينرز" (Sinners) الذي تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، مسجلا 15.4 مليون دولار إضافية، ليواصل بذلك أداءه القوي منذ انطلاق عرضه.

ورغم الانخفاض الطفيف في الإيرادات، أشارت مجلة "فرايتي" إلى أن شركة "وارنر براذرز" تمكنت عبر أفلام مثل "بلودلاينز" و"سينرز" من تحقيق توازن تجاري بعد نتائج مخيبة لأفلام أخرى مثل "ميكي ماوس 17″ (Mickey Mouse 17) و"جوكر: فولي آ دو" (Joker: Folie à Deux).

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "إيه ماينكرافت موفي" (A Minecraft Movie) الذي حصد 5.8 ملايين دولار جديدة، ليرتفع إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية إلى 416.6 مليون دولار، وفي العالم إلى 512 مليون دولار، مقتربا بذلك من حاجز النصف مليار دولار.

وجاء فيلم "مستر وولف 2" (Mr. Wolff 2) من إنتاج "أمازون إم جي إم" وبطولة بن أفليك في المركز الخامس، مع إيرادات بلغت نحو 5 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية: