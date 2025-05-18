غزة حاضرة بقوة في نهائي بازل.. الاحتجاجات تطارد ممثلة إسرائيل في "يوروفيجن"

طغت الاحتجاجات على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، على نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي فازت بها النمسا في النهائي بمدينة بازل السويسرية أمس السبت.

وأقيمت نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في دورتها التاسعة والستين، التي استضافتها مدينة بازل بمشاركة 26 دولة.

صيحات الاستهجان تعالت من الجماهير ورفعت الأعلام الفلسطينية، عندما صعدت يوفال رافائيل ممثلة إسرائيل في المسابقة إلى خشبة المسرح، حيث نقل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مشاهد رفع الأعلام الفلسطينية في منطقة المسابقة، مع صحيات الاحتجاجات على المغنية، مرفقين ذلك بعبارة: "هذا ما يحدث حقا عندما تغني إسرائيل".

وذكرت هيئة الإذاعة السويسرية، أن شخصين حاولا اختراق الحواجز والوصول إلى المسرح في نهاية عرض الفنانة الإسرائيلية.

وأضافت أن قوات الأمن أوقفت المحتجين على إسرائيل قبل وصولهم إلى المسرح، بينما قام أحدهم بإلقاء الطلاء على المسرح، وسط توقيف متظاهرين اثنين.

وشارك في نهائيات المسابقة، مغنون من النرويج ولوكسمبورغ وإستونيا وإسرائيل وليتوانيا وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا والنمسا وآيسلندا ولاتفيا وهولندا وفنلندا وإيطاليا وبولندا وألمانيا واليونان وأرمينيا وسويسرا ومالطا والبرتغال والدانمارك والسويد وفرنسا وسان مارينو وألبانيا.

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وفاز في المسابقة، المغني النمساوي الفلبيني "جيه جيه" بعد حصوله على 436 نقطة عن أغنية "وايستد لوف"، بينما احتلت إسرائيل المركز الثاني بحصول ممثلتها رفائيل على 357 نقطة، وإستونيا ثالثة بحصولها على 356 نقطة.

وطالب نحو 4 آلاف فنان من دول إسكندنافية بإقصاء إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، واعتبروا مشاركتها "تلميعا" للإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

بينما قال "نيمو" ممثل سويسرا الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو بالسويد، العام الماضي، إنه يعارض مشاركة إسرائيل في نسخة المسابقة لعام 2025، وأنه يدعم استبعادها من المسابقة.

كما وقّع سابقا أكثر من 70 متسابقا من بلدان مختلفة، منهم، هاديسه أتشيق غوز التي مثلت تركيا في نسخة 2009، رسالة بعثوها إلى اتحاد البث الأوروبي طالبوا فيها باستبعاد إسرائيل من المسابقة، بسبب حربها على غزة.

وشهد دورا نصف النهائي، الأول والثاني من مسابقة الأغنية الأوروبية، في بازل يومي 13 و15 مايو/أيار الحالي، مظاهرات مناهضة لإسرائيل.

كما طغت المظاهرات المناهضة لإسرائيل على حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة الأغنية الأوروبية، الذي أقيم أمام مبنى بلدية بازل في 11 مايو/أيار الحالي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت نحو 174 ألف فلسطيني قتلى وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​