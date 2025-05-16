محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية على خلفية واقعة اعتداء

أصدرت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حكما بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، من دون تحديد مدة زمنية لذلك. جاء القرار عقب نظر أولى جلسات محاكمته في القضية المتداولة إعلاميا بشأن اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص بمنطقة الشيخ زايد، حسب ما ذكره محامي المجني عليه.

وانعقدت الجلسة صباح اليوم في غياب المتهم ووالده، بينما حضر محامو الدفاع والأطراف المعنية بالدعوى. وواصلت المحكمة إجراءاتها استنادا إلى ما ورد في محاضر الشرطة وسجلات التحقيق، وفقا لما أكدته مصادر قانونية حضرت الجلسة.

وقال أحمد مختار، محامي الطفل المتضرر، في تصريحات محلية، إن المحكمة قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء جسديا على موكله داخل نادٍ معروف بمنطقة "نيو جيزة".

وأشار مختار إلى أن هيئة الدفاع تعتزم تقديم طلب رسمي لنقل القضية من محكمة الطفل إلى محكمة الجنح، اعتمادا على شهادات لشهود عيان أكدوا وجود الفنان محمد رمضان أثناء الواقعة، ومشاركته فيها.

وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن النيابة العامة كانت قد استدعت الفنان محمد رمضان أكثر من مرة خلال التحقيقات، لكنه لم يمثل أمامها، موضحا أن هذا الامتناع يُعد دافعا إضافيا لمطالبتهم بضمه إلى قائمة المتهمين.

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وأوضح المحامي أن موافقة المحكمة على ضم شخص بالغ إلى القضية من شأنها أن تُحدث تغييرا جوهريا في التوصيف القانوني للواقعة، مما قد يؤدي إلى إحالتها إلى محكمة الجنح، نظرا لاختلاف طبيعة الاتهامات واختصاص كل جهة قضائية.

وفي سياق متصل، أفادت بعض المواقع بأن أسرة الطفل المتضرر تقدمت بطلب تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، بسبب الأذى النفسي الذي لحق بالطفل نتيجة لحالة الذعر والخوف التي تسبب بها نجل الفنان المشكو في حقه. ويأتي ذلك رغم رفض الأسرة لفكرة التصالح مع الفنان محمد رمضان أو نجله، وهو ما أكده محامي الطفل سابقا، مشيرا إلى أن الأسرة متمسكة بالاستمرار في الإجراءات القانونية، ومصرة على محاسبة جميع المتورطين في الحادث لضمان تحقيق العدالة.

وعكة صحية وراء التغيب

وعلى الجانب الآخر، صرح المحامي أحمد الجندي، ممثل الفنان محمد رمضان، لصحف محلية، بأن غياب نجل موكله عن جلسة المحاكمة الأولى جاء نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء الأربعاء.

وأوضح الجندي أن الطفل أصيب بارتفاع في درجة الحرارة ونزلة برد شديدة، بعد علمه بموعد الجلسة، مما حال دون حضوره إلى المحكمة.

وأضاف فريق الدفاع أن الحالة الصحية الطارئة التي مر بها نجل الفنان كانت السبب الرئيسي في تغيبه، كما تعذر في الوقت ذاته حضور الفنان محمد رمضان.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة قد قررت عقد أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبرالتي تبعد 38 كيلومترا عن القاهرة، وذلك يوم 15 مايو/ أيار الحالي.

وجاء القرار بعد استكمال النيابة تحقيقاتها خلال الفترة الماضية، حيث استمعت إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود الحادث، وراجعت التقارير الطبية والفيديوهات المتداولة، ثم أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذه القضايا.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر/أيلول العام الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ رسمي تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها عمر الذي يبلغ من العمر 11 عاما داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت والدة الطفل في بلاغها أن المشاجرة نشبت أثناء لعب ابنها داخل النادي، مما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه. وأضافت أنها توجهت إلى النادي فور علمها بالحادث لكنها فوجئت بأن نجل محمد رمضان غادر المكان مع بعض المرافقين.

وأجرت مديرية أمن الجيزة تحقيقات في الواقعة تضمنت الاستماع إلى شهادة الأم وأخذ إفادة الطفل وإجراء فحص طبي لتقييم الإصابات.

وأظهرت التحقيقات أن المشاجرة بدأت بخلاف بين الطفلين تطور إلى اشتباك بالأيدي تسبب في إصابة الطفل. وعقب الحادث حضرت والدة الطفل إلى النادي وحاولت تسوية الأمر، لكنها لم تتمكن فقررت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار شهود عيان إلى وجود الفنان محمد رمضان أثناء الواقعة، حيث قام بتقييد حركة الطفل المتضرر لتمكين نجله من ضربه ومنعه من الرد. وثقت كاميرات المراقبة الحادث وأكد الشهود أن رمضان استغل الموقف لصالح نجله في الاعتداء على الطفل.