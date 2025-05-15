"نتفليكس" تعلن إطلاق أدوات إعلانية تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت شركة خدمات البث المباشر "نتفليكس" مساء أمس الأربعاء تحديث تكنولوجيا الإعلانات على منصتها مدعومة بتقنيات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة الأميركية إنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم صيغ إعلانات جديدة "تدمج إعلانات المعلنين مع عوالم برامجنا".

وأضافت "نتفليكس" أن هذه الصيغ الجديدة ستكون متاحة في جميع الدول الموجود فيها الخدمة المدعومة بالإعلانات بحلول عام 2026.

وابتداء من العام المقبل، ستظهر الإعلانات أيضا عند إيقاف التشغيل مؤقتا، وفقا لـ"نتفليكس".

وتتمتع "نتفليكس" حاليا بأكثر من 94 مليون مستخدم على مستوى العالم على باقتها الأقل تكلفة والمدعومة بالإعلانات، علما أن العدد كان حوالي 70 مليونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تقدم الشركة أرقاما تفصيلية عن إجمالي نمو المشتركين بحلول عام 2025.

وفي نهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء "نتفليكس" حوالي 300 مليون أسرة حول العالم، في حين تقدر الشركة أن أكثر من 700 مليون شخص يستخدمون خدمتها.

ومع نمو الخدمة المدعومة بالإعلانات، تزداد جاذبية "نتفليكس" للمعلنين الذين اعتمدوا تقليديا على التلفزيون التقليدي، حيث أعلنت الشركة في بيان لها أن منصة إعلاناتها -وهي منصة إعلانية خاصة بها- متاحة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم إطلاقها الأسبوع المقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

إعلان

وأضافت أنه بحلول يونيو/حزيران المقبل ستكون متاحة في جميع الدول الـ12 التي تقدم فيها "نتفليكس" باقة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.

وبينت الشركة أنه يمكن تخصيص الإعلانات على "نتفليكس" بناء على أكثر من 100 اهتمام في أكثر من 17 فئة.