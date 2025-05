لعشاق "صراع العروش": تأجيل عرض "فارس الممالك السبع" إلى 2026

سيضطر عشاق مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) إلى الانتظار فترة أطول للعودة إلى عالم ويستروس، بعد تأجيل موعد عرض المسلسل التمهيدي الجديد "فارس الممالك السبع" (A Knight of the Seven Kingdoms) إلى عام 2026.

وأشار موقع "فاراييتي" (Variety) الأميركي إلى أنه لم يُحدّد بعد موعد العرض الرسمي، رغم أن مسؤولي شركة "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery) صرحوا سابقا بأن المسلسل -وهو الثاني من نوعه بعد "بيت التنين" (House of the Dragon)- كان من المقرر أن يُعرض على شبكة "إتش بي أو" (HBO) بحلول نهاية عام 2025.

وجاء الإعلان عن التأجيل أمس الأربعاء، خلال العرض الأول للمقطع الدعائي للمسلسل، الذي عُرض في مناسبة خاصة نظّمتها "وارنر براذرز ديسكفري" أمام المعلنين في قاعة ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.

وقد ظهرت عبارة "2026" في شارة نهاية المقطع الترويجي، في حين أوضح كيسي بلويز (رئيس قسم المحتوى في "إتش بي أو" والمدير التنفيذي) أن موعد العرض سيكون في الشتاء، في إشارة إلى أن الإصدار قد يتم أوائل 2026.

وأوضح الموقع أن "إتش بي أو" لم تعلن بعد عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل "بيت التنين" والذي لا يزال قيد الإنتاج، مع التأكيد على أنه سيكون الموسم قبل الأخير ضمن سلسلة مؤلفة من 4 مواسم.

ويستند مسلسل "فارس الممالك السبع" إلى رواية قصيرة بعنوان "الفارس المتجول" (The Hedge Knight) للكاتب جورج ر. ر. مارتن، ويتتبع المسلسل مغامرات السير دنكن الطويل (يؤديه بيتر كلافي) وساقيه الصغير إيج (ديكستر سول أنسيل). وتدور أحداثه قبل نحو قرن من وقائع "صراع العروش" وبعد نحو قرن من "بيت التنين".

ووفقا لـ"فاراييتي" ستقود مغامرة دنك وإيج إلى بطولة في مسابقة يتواجهان فيها مع عدد من أفراد أسرة التارغاريَن، من بينهم الأمير آيريون تارغاريَن (فين بينيت) والأمير بايلور تارغاريَن (بيرتي كارفل) والأمير مايكر تارغاريَن (سام سبريول) إلى جانب الفارس المعروف بلقب "العاصفة الضاحكة" السير ليونيل باراثيون (دانيال إنغز) ومحرّكة الدمى تانزيل (تانزين كروفورد).

أما النص الرسمي المرافق للمسلسل فيقول "قبل قرن من أحداث (صراع العروش) جاب بطَلان غير متوقعين أرجاء ويستروس. فارس شاب، ساذج لكنه شجاع يُدعى السير دنكن الطويل، وساقيه القصير إيج. في عصرٍ لا تزال فيه سلالة التارغاريَن تهيمن على العرش الحديدي، ولم تُنسَ بعدُ ذكرى آخر تنين، فإن مصائر عظيمة، وأعداء أقوياء، ومغامرات خطرة في انتظار هذين الصديقين المتواضعين والفريدين".

والمسلسل من تأليف وإنتاج تنفيذي لكل من جورج ر. ر. مارتن، وإيرا باركر، الذي شارك في أعمال مثل "المتعاطف" (The Sympathizer) و"بيت التنين". أما المخرجة سارة أدينا سميث -صاحبة أعمال مثل "دروس في الكيمياء" (Lessons in Chemistry) و"هانا" (Hanna)- فستتولى إخراج 3 حلقات من أصل ست، بينما يتولى المنتج التنفيذي أوين هاريس إخراج الحلقات الثلاث المتبقية.