استبعاد ممثل فرنسي من مهرجان كان بسبب اتهامات بالاغتصاب

أعلن مهرجان كان السينمائي عن منع ممثل في فيلم فرنسي بارز من الحضور إلى السجادة الحمراء اليوم الخميس بسبب مزاعم اعتداء جنسي ضده.

ويؤدي الممثل الفرنسي تيو نافارو موسي دورا ثانويا ضابطَ شرطة في فيلم "دوسييه 137" (Dossier 137) للمخرج دومينيك مول، والذي عرض للمرة الأولى اليوم الخميس في المسابقة الرئيسية للمهرجان.

وبحسب مجلة "تيليراما" الفرنسية التي أوردت الخبر، يواجه الممثل تهمة الاغتصاب من قبل ثلاث فتيات في أعوام 2018 و2019 و2020، لكنّ القضية أُسقطت خلال الشهر الفائت لعدم كفاية الأدلة.

وأضافت "تيليراما" أن النساء الثلاث يعتزمن الاستئناف ورفع دعوى مدنية.

وأكد مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، في حديث إلى "تيليراما"، أن نافارو موسي قد استُبعد بسبب إجراءات استئناف جارية. ونفى محامي نافارو موسي ذلك.

ونقلت المجلة عن فريمو قوله إن "الإجراءات لا تزال جارية"، في حين أكدت إدارة المهرجان القرار وتصريحات فريمو.