"كارما".. عندما تطارد الأفعال أصحابها في دراما كورية آسرة

لا أحد يُبدع في الانتقام مثل الدراما الكورية، هذا ما يؤكده مسلسل "كارما" الذي لن يلبث أن يأخذك ومنذ الدقيقة الأولى في رحلة تشويقية مظلمة ومعقدة، داخل شبكة متداخلة من العنف، قائمة على فكرة "أثر الفراشة" حيث لكل فعل رد فعل يمتد عبر الحبكة ولا يلبث أن يتجلى بقوة غاشمة. لكن أهم ما يبرزه العمل، كيف يمكن للقدر أن تربط خيوطه الخفية بين الغرباء بطرق يعجز خيال المشاهد عن توقعها.

كل هذا وأكثر يقدمه مسلسل "كارما" الذي يستعرض لغزا محكما بدقة، يجسد توليفة خطيرة تجمع بين اليأس البشري، والجشع، والعواقب الحتمية والوحشية لاختيارات الإنسان. تبدأ الحبكة بخيوط قصصية منفصلة سرعان ما تندمج مع الوقت لنصبح أمام أحجية مكتملة ومثيرة للرعب النفسي.

يتتبع مسلسل "كارما" 6 حيوات متشابكة، تتسبب نرجسية أصحابها وإمعانهم في الظلم والضلال وما يتمتعون به من كبرياء مزيف في أن يلقى كل منهم نهاية مروعة لا يتمناها أحد لألد أعدائه.

تبدأ الحلقة الأولى بمشهد في مصنع مهجور لرجل يسكب الغاز من حوله قبل أن يشعل أحدهم النيران في المبنى بأكمله، إلا أن رجال الإطفاء سرعان ما يعلنون العثور على رجل حي ضيع الحريق ملامحه.

بعدها تعود الأحداث للخلف وتحديدا قبل أسبوعين من ذاك اليوم، فنشهد "بارك جاي يونغ" (لي هي جون) وقد تأخر عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر مما يهدده بالطرد من مسكنه المتواضع، كما أنه يدين لأحدهم بمبلغ ضخم وستذهب حياته ثمنا حرفيا إن لم يُرجعه خلال شهر واحد.

بالصدفة يكتشف يونغ أن لوالده بوليصة تأمين على الحياة تُغطي قيمتها ديونه وتفيض، يتفتق ذهنه عن إسناد مهمة قتل والده لزميل سابق بالعمل، إلا أن الأمور لا تسير كما خُطط لها، وتخرج عن السيطرة تماما لا لأبطال الحكاية فحسب وإنما لكل شخص يتقاطع طريقه مع الأبطال الرئيسيين بأي شكل من الأشكال، وهو ما يجري بطرق معقدة ومبتكرة في آن واحد.

مما يذكرنا بفيلم "كراش" الحائز الأوسكار من حيث تداخل القصص وتقاطع الحكايات، وفيلم "فارغو" الحائز الأوسكار هو الآخر في ما يتعلق بعواقب الأفعال الدموية والمروعة.

