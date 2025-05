افتتاح كان السينمائي.. دي نيرو يهاجم ترامب والمصورة فاطمة حسونة حاضرة بعد استشهادها

هيمن المشهد السياسي المتأزم عالميا على أجواء حفل افتتاح الدورة الـ78، التي انطلقت في الفترة من 13 إلى 24 مايو/أيار الجاري، حيث خصّت رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش بالذكر المصوّرة الصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة، التي استشهدت في غزة برصاص جيش الاحتلال، وكانت من المفترض أن تشارك في المهرجان عبر فيلمها "ضع روحك على يدك وامش".



وفي السياق نفسه، وجّه روبرت دي نيرو انتقادا حادا لسياسات الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

شهد الحفل حضورا لافتا لعدد من النجوم البارزين الذين تألقوا على السجادة الحمراء، من بينهم ليوناردو دي كابريو، كوينتن تارانتينو، روبرت دي نيرو المُكرَّم في الدورة، لوران لافيت، ميلين فارمر، رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش، إلى جانب جيريمي سترونغ، هالي بيري، ألبا رورفاكر، ليلى سليماني، هونغ سانغ-سو، وبايال كاباديا، الذين اعتلوا خشبة المسرح خلال مراسم الافتتاح.

كما شهد الحفل حضور نجوم آخرين مثل توم كروز، سكارليت جوهانسون، وكريستين ستيوارت. وتترأس لجنة التحكيم النجمة جولييت بينوش، وتضم في عضويتها كلا من هالي بيري، جيريمي سترونغ، ألبا رورفاكر، بايال كاباديا، ليلى سليماني، ديودو هامادي، هونغ سانغ-سو، وكارلوس ريغاداس.

إعلان

وجهت بينوش الانتباه إلى المصورة الصحفية فاطمة حسونة التي استشهدت في غزة مع أفراد عائلتها عندما ضرب صاروخ منزلهم. وقالت: "في اليوم الذي سبق وفاتها، علمت أن الفيلم الذي شاركت فيه تم اختياره هنا في كان. كان يجب أن تكون فاطمة معنا الليلة." مشيرة إلى الوثائقى "ضع روحك على يدك وامشِ".

وتجنبَت بينوش الأسئلة المتعلقة بغزة خلال مؤتمر الصحافة الذي عُقد ظهر الثلاثاء وتحدثت خلال الحفل عن الأحداث السياسية الأخيرة وقالت :

يتمتع الفنانون بفرصة أن يكونوا شهودا من أجل الآخرين. فكلما زاد مستوى المعاناة، أصبح تفاعلهم أكثر أهمية". ثم تحدثت عن الحرب، الاضطرابات المناخية، التمييز ضد النساء.

انتقاد ترامب

بينما وجه النجم الهوليودي روبرت دي نيرو انتقادا حادا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك أثناء تسلمه جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان كان السينمائي.

قال الممثل البالغ من العمر 81 عامًا: "في بلادي، نحن نقاتل بكل قوتنا من أجل الديمقراطية التي كنا نعتبرها أمرا مفروغا منه".

وأضاف دي نيرو، الذي يُعد من أبرز منتقدي ترامب من نيويورك، أن التخفيضات الكبيرة التي أجراها الرئيس في تمويل الفنون والتعليم كانت مدروسة ومتعمدة.

وتابع: "الفن هو الوعاء الذي يجمع الناس معًا… الفن يبحث عن الحقيقة، والفن يحتضن التنوع. لهذا السبب يُعتبر الفن تهديدا، ولهذا نحن أيضا نعتبر تهديدا للطغاة والفاشيين".

وانتقد تهديده بفرض تعريفات على الأفلام "التي يتم إنتاجها في الأراضي الأجنبية". وأضاف: "والآن أعلن عن فرض تعريفة بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج أميركا. لا يمكنك وضع سعر على الإبداع، ولكن يبدو أنك تستطيع فرض تعريفات عليه. بالطبع، جميع هذه الهجمات غير مقبولة. هذه ليست مشكلة أميركية فقط، بل هي مشكلة عالمية".

إعلان

وأكد دي نيرو: "لا يمكننا أن نكتفي بالجلوس ومراقبة الوضع. يجب أن نتصرف، ويجب أن نتصرف الآن".

تكريم مؤثر

وفي لحظة مؤثرة على خشبة المسرح، تسلّم النجم العالمي روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية من صديقه المقرب ليوناردو دي كابريو خلال حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي في قصر المهرجانات يوم 13 مايو/أيار.

حيث بكى دي نيرو أمام الجمهور بينما كان دي كابريو، الذي كان قد عمل مع دي نيرو في العديد من الأفلام، يقدمه بهذه الجائزة المرموقة.

وخلال تقديم الجائزة، أعرب دي كابريو عن امتنانه الكبير لروبرت دي نيرو، مشيرا إلى أن الفضل يعود له في توصيته له للعمل مع المخرج الكبير مارتن سكورسيزي. وقال دي كابريو إن هذه التوصية كانت البداية لرحلة سينمائية رائعة، شهدت التعاون بينهما في 6 أفلام، من "عصابات نيويورك" (Gangs of New York) إلى "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon).

فيلم الافتتاح

شهد حفل افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي العرض العالمي الأول للفيلم الفرنسي "ارحل في يومٍ ما" (Partir Un Jour)، وهو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة أميلي بونان، التي اقتبست السيناريو بالاشتراك مع ديميتري لوكاس من فيلمها القصير الحائز جائزة "سيزار" عام 2021. الفيلم من بطولة جولييت أرمانيه، باستيان بويون، وفرانسوا رولان.

يحكي الفيلم قصة سيسيل، وهي طاهية باريسية شابة وطموحة تحلم بافتتاح مطعمها الخاص، غير أن أزمة عائلية طارئة تدفعها إلى العودة إلى قريتها الصغيرة، حيث تواجه ماضيها وتستعيد ذكريات قديمة، من بينها قصة حب سابقة تعود فجأة لتغير مسار حياتها.

حضر العرض الأول أبطال العمل والمخرجة، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، من بينهم كوينتن تارانتينو، روسي دي بالما، جوليا غارنر، نڤا ماو، زهرا أمير إبراهيمي، وليوناردو دي كابريو، الذي تولى تقديم السعفة الذهبية الفخرية لروبرت دي نيرو في لحظة مؤثرة.

إعلان

كما شهد الحفل حضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة جولييت بينوش، وتضم في عضويتها كلا من هالي بيري، بايال كاباديا، ألبا رورفاخر، ليلى سليماني، ديودو حمادي، هونغ سانغ-سو، كارلوس ريغاداس، وجيريمي سترونغ.

عروض أولى مرتقبة

تشهد الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي سلسلة من العروض العالمية الأولى لأفلام طال انتظارها، تجمع بين أسماء سينمائية لامعة وتجارب إخراجية جديدة واعدة، مما يعد بجملة من المفاجآت الفنية المتنوعة. من بين أبرز هذه الأعمال، يُعرض فيلم "المهمة المستحيلة – الحساب الأخير" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) خارج إطار المسابقة الرسمية، وذلك بحضور بطله ومنتجه توم كروز، إلى جانب المخرج كريستوفر ماكويري، على السجادة الحمراء في القاعة الكبرى "لوميير" يوم الأربعاء 14 مايو/أيار.

كما يكشف المخرج ويس أندرسون عن أحدث أعماله "خطة الفينيقي" (The Phoenician Scheme)، الذي يضم مجموعة من النجوم مثل توم هانكس، بينيشيو ديل تورو، وميا ثريبلتون. ويعود آري أستر بفيلمه الجديد "إدينغتون" (Eddington) من بطولة خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، وإيما ستون.

ويقدّم ريتشارد لينكليتر فيلمه الدرامي الجديد "الموجة الجديدة" (New Wave)، فيما تدخل سكارليت جوهانسون مجال الإخراج للمرة الأولى بفيلم "إلينور العظيمة" (Eleanor The Great) من بطولة جون سكويب وتشيويتيل إيجيوفور.

وفي تجربة أولى تجمع بينهما، يظهر النجمان جينيفر لورانس وروبرت باتينسون في فيلم "مت في حبي" (Die My Love)، بينما يقدّم يواكيم ترير فيلمه الجديد "قيمة عاطفية" (Sentimental Value) من بطولة رِناتي راينسفه.

ويعود المخرج سبايك لي إلى أجواء المهرجان بفيلم سياسي جريء بعنوان "من الأعلى إلى الأدنى" (Highest 2 Lowest)، بمشاركة دينزل واشنطن، جيفري رايت، وآيساب روكي. كما تحظى الأعمال المنتظرة مثل "ألفا" للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، و"روميريا" للمخرجة كارلا سيمون، باهتمام خاص ضمن فعاليات هذه الدورة.

إعلان

كما يقدّم المخرج طارق صالح فيلمه الجديد "نسور الجمهورية" (The Eagles of the Republic) الذي يواصل فيه استكشاف الصراعات السياسية والهوية في العالم العربي.

ومن التجارب الإخراجية الأولى، تشارك كريستين ستيوارت بفيلمها الشخصي "تسلسل المياه" (The Chronology of Water) المستوحى من سيرة الكاتبة ليديا يوكنافيتش، وتؤدي فيه إيموجين بوتس البطولة، بينما يُعرض لأول مرة فيلم "يورشن" (Urchin) للمخرج الواعد هاريس ديكنسون، من بطولة فرانك ديلان بدور شاب بريطاني تائه يعاني من العزلة في مدينة لندن.

يُختتم المهرجان يوم 24 مايو/أيار بحفل إعلان الجوائز الرسمية، يعقبه العرض العالمي الأول لفيلم "ملحمة الهندباء" (Dandelion’s Odyssey) للمخرجة اليابانية موموكو ساتو.