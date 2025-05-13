توفي الفنان المصري شريف ليلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلن نجله عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، حيث كتب "بابا الأستاذ شريف عبد ربه في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل عن ملابسات الوفاة أو تفاصيل التشييع حتى الآن، في وقت عبر فيه عدد من الفنانين الذين تعاونوا مع شريف ليلة في أعمال سابقة عن حزنهم، وكتبوا عبر حساباتهم الشخصية رسائل تعزية طالبوا فيها الجمهور بالدعاء له، مؤكدين على ما كان يتمتع به من احترام ومحبة في الوسط الفني.

ورغم أن الفنان شريف ليلة كان قليل الظهور، فإن حضوره الفني ظل حاضرا في ذاكرة الجمهور، بفضل أدواره المؤثرة والتزامه الفني. وقد بدأ رحلته الفنية بأدوار متنوعة، كان من أبرزها مشاركته في فيلم "أسماء" عام 2011.

ثم شارك في عدد من الأعمال الدرامية المهمة، منها مسلسل "حكايات بنات" في 2012، و"لعبة إبليس" في 2015، و"شبر ميه" في 2019، ثم "أهو ده اللي صار" في العام نفسه، حيث أظهر تنوعا في الأدوار التي قدمها وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة.

وفي عام 2023، عاد إلى الشاشة عبر مسلسل "ضرب نار"، قبل أن يُسجّل ظهوره قبل الأخير في مسلسل "صلة رحم" عام 2024 مع إياد نصار ويسرا اللوزي، الذي اعتبره البعض بمثابة تحية وداع غير مباشرة.

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وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مسلسل "عمر أفندي"، الذي عُرض مؤخرا وحقق تفاعلا جيدا من الجمهور. وشارك في البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم، وآية سماحة، ورانيا يوسف، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ومصطفى أبو سريع.