"يوروفيجن" تنطلق من بازل وسط احتجاجات على مشاركة إسرائيل

انطلقت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في شوارع مدينة بازل السويسرية أمس الأحد بموكب احتفالي تحت أشعة الشمس، ليبدأ بذلك أسبوع من الاحتفالات قبل الحفلة النهائية. وقد شهدت الفعاليات احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وتستضيف المدينة السويسرية النسخة الـ69 من أكبر حدث موسيقي يُبث مباشرة على الهواء في العالم، ويتابعه نحو 160 مليون مشاهد.

وفي حين تهيمن إيقاعات البوب الأوروبية والعروض الموسيقية المذهلة والأغاني الحماسية على الحدث الموسيقي، فإن "يوروفيجن" ليست بمنأى عن السياق السياسي في العالم.

وعند انطلاق الموكب الاحتفالي من أمام مبنى بلدية بازل التاريخي، لوّحت مجموعة من المشاركين بعشرات الأعلام الفلسطينية، ورُفع أحد الأعلام إلى جانب لافتة كتب عليها: "إسرائيل: افتحوا حدود غزة. دعوا المساعدات تدخل".

وقد أوقفت الشرطة متظاهرا كان يلوّح بعلم.

ورفع أحد الأشخاص لافتة كُتب عليها: "لا تصفيق للإبادة الجماعية"، بينما كُتب على أخرى "نغني وغزة تحترق".

إيماءة "قطع العنق"

وعند مغادرة مرشّحة إسرائيل هذا العام يوفال رافائيل مبنى البلدية، رحبت المغنية بالحشود، وأرسلت القبلات لهم، ووقفت أمام المصورين وهي تلوح بالعلم الإسرائيلي.

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وأعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويسرية ضد متظاهر قام بإيماءة تشير إلى "قطع العنق" تجاه يوفال رافائيل وبصق على الوفد الإسرائيلي، في حين قالت الشرطة السويسرية إنها "على علم بالحادث" وإنها "سترفع تقريرا" للسلطات المعنية.

وقالت بيلبون بيرجيت ألتالر، وهي امرأة من مدينة بازل كانت من بين المتظاهرين، "لطالما استخدمت إسرائيل مسابقة ‘يوروفيجن’ كمنصة دعائية. ومن المخزي أن مدينة بازل، على سبيل المثال، لا تفعل شيئا" وأضافت "من المهم أن تشهد ‘يوروفيجن’ تغييرا".

وتستضيف سويسرا هذا الحدث الموسيقي بعد فوز الفنان السويسري نيمو بمسابقة "يوروفيجن" 2024 في مالمو بالسويد مع أغنيته "ذي كود"، وقد انضم نيمو إلى الدعوات المطالبة باستبعاد إسرائيل.

وقال لموقع "هافينغتون بوست" الإخباري "أؤيد الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية".

وأضاف أن "تصرفات إسرائيل تتناقض بشكل أساسي مع القيم التي تؤكد مسابقة ‘يوروفيجن’ دعمها، وهي السلام والوحدة واحترام حقوق الإنسان".

وأشارت أجهزة الطوارئ في بازل إلى أن الموكب الذي وصل إلى ساحة ميسيبلاتز "جرى من دون أي مشاكل كبيرة".

وقالت الشرطة في بيان مقتضب "تمّكنت عناصر الشرطة بفضل وجودهم في المكان، من توقيف نحو 150 شخصا في ساحة ميسيبلاتز، وبالتالي تجنّب أي تعطيل للحدث الرسمي".

"قلب أوروبا"

وشارك المرشّحون من 37 دولة في الموكب الذي طغت عليه الملابس الملوّنة والمبهرجة، وقال كونرادين كرامر رئيس كانتون بازل "لقد حانت اللحظة التي كنا ننتظرها. المسرح جاهز. الإثارة واضحة، والمدينة بأكملها تنبض بطاقة فريدة وقوية".

وتابع مازحا "إن مسابقة ‘يوروفيجن’ هي الاختراع السويسري الأكثر ثورية بعد سكين الجيب والسحّاب وطبق موسلي".

وأضاف قبل الإعلان رسميا عن انطلاق "يوروفيجن" 2025 أن "مدينة بازل الواقعة في قلب أوروبا هي المكان المثالي لجمع الناس من خلال الموسيقى".

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ونُقل الفنانون بواسطة ترام وحافلات قديمة على "سجادة فيروزية" هي الأطول في تاريخ مسابقة "يوروفيجن" بواقع 1.3 كيلومتر.

وانطلق الموكب الذي ضمّ عازفي آلات إيقاعية وفرقا راقصة وموسيقية ومنسقي موسيقى التكنو، عابرا نهر الراين عبر جسر ميتلير قبل أن ينتهي بمنطقة المشجعين في "قرية يوروفيجن".

السويد والنمسا الأوفر حظا

وستشهد حفلتا الدور نصف النهائي اللتان تقامان الثلاثاء والخميس استبعاد 11 دولة، لتبقى 26 دولة تتنافس في الحفلة النهائية المرتقبة السبت.

وتشير التوقعات إلى أن السويد هي الأوفر حظا للفوز باللقب هذه السنة، وتمثلها فرقة "كاي" (KAJ)، التي تغني عن متعة الساونا والشواء بطريقة فكاهية وجذابة.

أما ثاني الأسماء المُتوقّع فوزها، فهي النمساوي "جاي جاي" (JJ) مع أغنية "وايستد لاف" التي تتشابه مع أغنية "ذي كود" بالتناوب بين الغناء والإيقاعات الحديثة.

وتشكل فرنسا تليها إسرائيل وبلجيكا وهولندا وفنلندا، الدول التي تتصدّر لائحة توقعات المراهنين.