شباك التذاكر الأميركي.. "ثاندربولتس" في الصدارة و"سينرز" يقترب من 200 مليون

واصل فيلم "ثاندربولتس" (Thunderbolts)، أحدث إنتاجات عالم مارفل السينمائي، تصدّره ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، أمس الأحد.

وجمع الفيلم الذي تتولى بطولته فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات قدرها 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد. ورغم التراجع بنسبة 55% عن عائدات عرضه الأول، فقد وصفت مجلة "فاراييتي" هذه النسبة بأنها "أفضل بكثير من الانخفاضات المعتادة لأفلام مارفل الحديثة".

وفي المركز الثاني، حافظ فيلم الإثارة والتشويق "سينرز" (Sinners) على موقعه، محققا 21.1 مليون دولار إضافية، ليرتفع إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار، مما يعكس استمرار اهتمام الجمهور بقصته التي تدور حول مصاصي الدماء في ثلاثينيات الجنوب الأميركي.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم الألعاب الشهير "ماينكرافت" (A Minecraft Movie)، الذي جمع 8 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار، بينما تخطت عائداته العالمية 900 مليون دولار، مما يعزز مكانته كأحد أنجح الأفلام المقتبسة من ألعاب فيديو.

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وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "ذي أكاونتنت 2" (The Accountant 2) من إنتاج شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، بإيرادات بلغت 6.1 ملايين دولار. ويؤدي بن أفليك دور عبقري رياضيات له صلات بعالم الجريمة، بينما يشارك جون بيرنثال بشخصية شقيقه القاتل المأجور.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب فيلم الرعب المستقل "كلاون إن ايه كورنفيلد" (Clown in a Cornfield)، مع عائدات وصلت إلى 3.7 ملايين دولار. وأشار ديفيد أ. غروس من شركة فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش إلى أن "الافتتاحية تُعد قوية لفيلم رعب بميزانية محدودة".

وفيما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى في شباك تذاكر أميركا الشمالية: