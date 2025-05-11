من "اللعبة 5" إلى "220 يوما".. أبرز مسلسلات 2025 بعد الموسم الرمضاني

بعد أسابيع من انتهاء الموسم الرمضاني الحافل، تعود الدراما العربية مجددا بزخم من الأعمال الجديدة، التي تستعد لإطلاقها خارج الموسم التقليدي، بمشاركة أسماء كبيرة، وتنوع لافت في النوعيات والموضوعات.

ويتوقع أن يحظى الموسم الجديد بمتابعة واسعة نظرا لتعدد منصات العرض وزيادة الإقبال على المسلسلات القصيرة والمتوسطة.

دراما مصرية كثيفة الإنتاج ومتنوعة الموضوعات

وتحتفظ الدراما المصرية بحضورها اللافت من خلال مجموعة من الأعمال التي تجمع بين الكوميديا، والتشويق، والدراما الاجتماعية.

مسلسل "برستيج": بدأ عرض مسلسل "برستيج" في 24 أبريل/نيسان، والذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث تتركز أحداثه حول 14 شخصية من خلفيات مختلفة يجدون أنفسهم محاصرين داخل مقهى شعبي إثر عاصفة تؤدي لانقطاع الكهرباء، ليكتشفوا لاحقا وقوع جريمة قتل، ويدركوا أن القاتل بينهم مع تصاعد التوترات. العمل من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة كل من محمد عبد الرحمن، و مصطفى غريب، و سامي مغاوري، و دينا، إلى جانب معاذ نبيل، و آلاء سنان، و بسام رجب.

بدأ عرض مسلسل "برستيج" في 24 أبريل/نيسان، والذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث تتركز أحداثه حول 14 شخصية من خلفيات مختلفة يجدون أنفسهم محاصرين داخل مقهى شعبي إثر عاصفة تؤدي لانقطاع الكهرباء، ليكتشفوا لاحقا وقوع جريمة قتل، ويدركوا أن القاتل بينهم مع تصاعد التوترات. العمل من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة، وبطولة كل من سامي مغاوري، و معاذ نبيل، و مسلسل "220 يوما": سيشهد المسلسل على تعاون جديد بين الممثل المصري كريم فهمي والأردنية صبا مبارك بعد نجاح ثنائيتهما قبل 13 عاما من خلال مسلسل "حكايات بنات". وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية حيث يرصد التحولات النفسية والاجتماعية لعلاقة الأب بأبنائه وذلك وفقا لرؤية المؤلف مهاب طارق والمخرج كريم العدل. وقد طرحت حلقات "220 يوما" الـ15 في يونيو/حزيران.

سيشهد المسلسل على تعاون جديد بين الممثل المصري كريم فهمي والأردنية صبا مبارك بعد نجاح ثنائيتهما قبل 13 عاما من خلال مسلسل "حكايات بنات". وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية حيث يرصد التحولات النفسية والاجتماعية لعلاقة الأب بأبنائه وذلك وفقا لرؤية المؤلف مهاب طارق والمخرج كريم العدل. وقد طرحت حلقات "220 يوما" الـ15 في يونيو/حزيران. مسلسل "كارثة طبيعية": في أول بطولة مطلقة له وبعد غيابه عن الموسم الرمضاني، يعود الممثل الكوميدي المصري محمد سلام عبر مسلسل مكون من 10 حلقات، والذي سيجمعه بكمال أبو رية وجهاد حسام الدين، إلى جانب المؤلف أحمد عاطف فياض صاحب تجربة مسلسل "بالطو"، وكذلك المخرج حسام حامد في أول تجاربه الإخراجية. ورغم التكتّم على تفاصيله، فإن العرض المنتظر في النصف الثاني من العام 2025 يشير إلى تجربة درامية مختلفة.

في أول بطولة مطلقة له وبعد غيابه عن الموسم الرمضاني، يعود الممثل الكوميدي المصري محمد سلام عبر مسلسل مكون من 10 حلقات، والذي سيجمعه بكمال أبو رية وجهاد حسام الدين، إلى جانب المؤلف أحمد عاطف فياض صاحب تجربة مسلسل "بالطو"، وكذلك المخرج حسام حامد في أول تجاربه الإخراجية. ورغم التكتّم على تفاصيله، فإن العرض المنتظر في النصف الثاني من العام 2025 يشير إلى تجربة درامية مختلفة. مسلسل "مملكة الحرير": يعود المخرج بيتر ميمي للمنافسة بعد غيابه عن الموسم الرمضاني، عبر مسلسل "مملكة الحرير" الذي يجمعه بالنجم كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، في إطار كوميدي فانتازي يدور حول صراع الأشقاء. ولم يُعلن بعد عن الموعد الرسمي لعرض "مملكة الحرير"، إلا أن التوقعات تشير إلى طرحه في النصف الثاني من العام الجاري.

يعود المخرج بيتر ميمي للمنافسة بعد غيابه عن الموسم الرمضاني، عبر مسلسل "مملكة الحرير" الذي يجمعه بالنجم كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، في إطار كوميدي فانتازي يدور حول صراع الأشقاء. ولم يُعلن بعد عن الموعد الرسمي لعرض "مملكة الحرير"، إلا أن التوقعات تشير إلى طرحه في النصف الثاني من العام الجاري. مسلسل "كتالوج": مسلسل قصير من إنتاج "نتفليكس" يجمع محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وتارا عماد، وآية سماحة، في قصة زوجين يواجهان أزمات معقدة. العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن المنتظر أن يُعرض في سبتمبر/أيلول المقبل.

مسلسل قصير من إنتاج "نتفليكس" يجمع محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وتارا عماد، وآية سماحة، في قصة زوجين يواجهان أزمات معقدة. العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن المنتظر أن يُعرض في سبتمبر/أيلول المقبل. مسلسل "كل سنة مرة": وهو من بطولة أحمد داود، في حلقات منفصلة متصلة تتناول العلاقات الإنسانية المعقدة. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

وهو من بطولة أحمد داود، في حلقات منفصلة متصلة تتناول العلاقات الإنسانية المعقدة. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل. مسلسل "اللعبة 5": عودة المغامرات الكوميدية لوَسيم ومازو (شيكو وهشام ماجد) في جزء خامس تأجل عرضه من رمضان، وأكد المخرج معتز التوني أن الجزء الجديد يعالج أخطاء الجزء السابق، ويؤسس لجزأين آخرين لاحقين.

عودة المغامرات الكوميدية لوَسيم ومازو (شيكو وهشام ماجد) في جزء خامس تأجل عرضه من رمضان، وأكد المخرج معتز التوني أن الجزء الجديد يعالج أخطاء الجزء السابق، ويؤسس لجزأين آخرين لاحقين. مسلسل "البيت بيتي 3": الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي الرعب المنتظر، ويضم كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ويُعد آخر ظهور درامي للراحل سليمان عيد.

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حضور خليجي متجدد

تواصل الدراما الخليجية تألقها خارج الموسم الرمضاني من خلال أعمال تحمل قضايا اجتماعية وجنائية جديدة، أبرزها:

مسلسل "حبتين": من بطولة عبد المحسن النمر، نايف البحر، وعبد الله المتعب، يتناول قصة ضابط يتعقب تاجر مخدرات يخفي نشاطه عبر واجهات خيرية. المسلسل من تأليف النمر وإخراج السوري الفوز طنجور.

من بطولة عبد المحسن النمر، نايف البحر، وعبد الله المتعب، يتناول قصة ضابط يتعقب تاجر مخدرات يخفي نشاطه عبر واجهات خيرية. المسلسل من تأليف النمر وإخراج السوري الفوز طنجور. مسلسل "الصحبة الحلوة": عمل كويتي قصير من 8 حلقات، يمثل عودة لهدى حسين، وتجديد تعاونها مع المخرج محمد دحام الشهري، وتُعرض حلقاته في موسم الصيف.

دراما سورية-لبنانية وتعاونات مشتركة

كما يشهد هذا الموسم تفعيل شراكات فنية لبنانية وسورية عبر أعمال متنوعة بين الدراما والرومانسية والأكشن، أبرزها: