أزمة ورثة الفنان محمود عبد العزيز وبوسي شلبي تفتح ملف توثيق الطلاق في مصر

أعادت الأزمة العائلية التي اندلعت مؤخرًا بين ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوثيق الطلاق والإثبات القانوني للعلاقات الزوجية. فقد فجّر الحكم القضائي برفض دعوى بوسي شلبي لإثبات استمرار زواجها من النجم الراحل حتى وفاته موجة من التساؤلات القانونية والاجتماعية، بعد أن أكدت أسرة عبد العزيز أن الطلاق وقع منذ عام 1998، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حقوق الطرفين في حالة عدم وجود أوراق رسمية تثبت استمرار الزواج أو انتهاءه.

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أوضح الفنان محمد محمود عبد العزيز بعض النقاط المتعلقة بالجدل الدائر حول الوضع القانوني لزواج والده الراحل من الإعلامية بوسي شلبي، وذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه مع الإعلامي عمرو أديب قبل عرض إحدى حلقات برنامج "الحكاية" على شاشة "إم بي سي" MBC.

وحسب ما نقله عمرو أديب خلال الحلقة، فإن الأوراق الرسمية التي تم التعامل بها بعد وفاة الفنان، ومن بينها إعلام الوراثة، لم تتضمن أي ذكر لاسم بوسي شلبي. كما أشار إلى أن شلبي كانت قد أقامت دعوى قضائية عام 2021 لإثبات أنها لا تزال على ذمة الفنان الراحل، لكن القضاء المصري رفض هذه الدعوى في جميع درجات التقاضي، مستندًا إلى أن الطلاق بين الطرفين وقع عام 1998.

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وفيما يتعلق بما تردد حول وجود نزاع على قطعة أرض تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، نفى الفنان محمد محمود عبد العزيز هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنها غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات موثوقة.

وأعرب عن استيائه من الزج باسم والده الراحل في مثل هذه الأحاديث، مشددًا على أن العائلة كانت تأمل في الحفاظ على صورته واحترام تاريخه الفني. وأوضح أن البيان الذي أصدرته الأسرة جاء بهدف توضيح الحقائق ووضع الأمور في إطارها الصحيح.

وفي البيان نفسه، الذي لم يتضمّن ذكرًا صريحًا للإعلامية بوسي شلبي، أكد نجلا الفنان الراحل أن الزواج لم يستمر سوى لفترة قصيرة، وأن الانفصال حدث بعد أسابيع قليلة فقط، نافيَين ما يُتداول بشأن استمرار العلاقة حتى وفاته عام 2016.

وأشار البيان إلى أن القضاء المصري قد نظر في هذه المسألة من خلال دعاوى متعددة تقدمت بها بوسي شلبي خلال السنوات الماضية، وانتهت جميعها بالرفض في مختلف درجات التقاضي. كما تم حفظ البلاغات ذات الطابع الجنائي المرتبطة بهذه القضية، وهو ما اعتبرته الأسرة دليلا قانونيا حاسما يؤكد صحة الطلاق الذي تم بعد فترة قصيرة من الزواج.

كما أورد البيان أن التواصل بين الطرفين بعد الطلاق اقتصر على النطاق المهني، حيث تولت بوسي شلبي تنسيق بعض الأنشطة الفنية للراحل وتنظيم حضوره في الفعاليات العامة، دون أن يكون لذلك أي طابع شخصي أو عائلي.

وختمت الأسرة بيانها بالتشديد على تمسكها بحماية اسم الفنان الراحل ومكانته، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداول أي معلومات مغلوطة أو مسيئة تمس تاريخه وسمعته.

ردت الإعلامية بوسي شلبي على التصريحات التي أدلى بها محمد وكريم عبد العزيز، واعتبرت أن ما ورد في بيانهما غير دقيق. وأكدت خلال بيان رسمي نشرته أن القضية ما زالت جارية في المحاكم ولم يتم البت فيها بعد، مشيرة إلى أن البيان الموجه ضدها يعد تشويها لصورة الفنان الراحل ويقوّض تاريخه العريق.

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وأوضحت الإعلامية المصرية أن زواجها من محمود عبد العزيز كان قانونيا وسليما من الناحية الشرعية، وهو موثق في بطاقة الهوية الأخيرة التي كانت بحوزته. وأضافت أن أولادهما يعرفون هذا الأمر تماما، مؤكدة على أن الراحل لم يخرج عن إطار الشريعة والقانون حتى وفاته.

كما عبرت عن استنكارها أي إشارات تشير إلى أن علاقتهما الزوجية كانت مزورة، معتبرةً ذلك بمثابة هجوم عليها وعلى الذكريات الطيبة التي جمعتهما.

وأشارت إلى أن الزواج كان علنيا وقانونيا ويعلم به جميع من حولهما من أقارب وأصدقاء، حيث كانت بطاقة الهوية الأخيرة لمحمود عبد العزيز تحتوي على تفاصيل الزواج. كما نشرت بوسي شلبي وثيقة عمرة يعود تاريخها إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والتي تضم اسم زوجها "محمود عبد العزيز" كمحرم لها.

تفاعل واسع

أثارت الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تفاعلا واسعا بين عدد من الفنانين والمشاهير، الذين عبروا عن تضامنهم ومواقفهم من القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" رسالة أكدت فيها أن بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى آخر يوم في حياته، في إشارة إلى استمرار العلاقة بينهما حتى وفاته.

كما علّقت الفنانة هالة صدقي على الأزمة، معتبرة أن ما حدث قد يعود إلى خطأ من المستشارين القانونيين، وأكدت أن أبناء الفنان لا يمكن أن يتبنوا هذا الموقف، مشيرة إلى أن بوسي شلبي عاشت مع محمود عبد العزيز كزوجة لأكثر من 20 عاما.

ودعت الإعلامية شافكي المنيري دعت الإعلامية إلى التوقف عن الخلافات الدائرة حول زواج الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أن بوسي شلبي كانت زوجة مخلصة وأصيلة، وظلت بجانبه حتى رحيله. وأشارت إلى أن الراحل كان يعرف الأصول، ولو أراد الطلاق أو الإعلان عنه لفعل ذلك. وشددت على أن ما يحدث لا يليق بتاريخه، وطالبت بمراجعة الموقف احترامًا لذكراه ولحرمة من رحل، مؤكدة أن الاحترام يجب أن يشمل جميع الأطراف.

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بينما دعا الإعلامي محمود سعد، عبر منشور موجه إلى محمد وكريم محمود عبد العزيز، إلى التهدئة وإنهاء الخلاف العلني الدائر حول زواج والدهم الراحل من الإعلامية بوسي شلبي. وأكد أن تصاعد الأزمة ووصولها إلى ساحات القضاء ومواقع التواصل يمس سمعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، داعيًا الأطراف المعنية إلى الجلوس سويًا وحل الأمر بهدوء وبعيدًا عن الشائعات والتراشق الإعلامي، حرصًا على محبة الراحل ومكانته.

بداية الأزمة

تعود جذور الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى فبراير/شباط الماضي، عندما فوجئت شلبي أثناء محاولتها تجديد بطاقتها الشخصية بتسجيل حالتها الاجتماعية كمطلقة من الفنان، وفقًا لبيانات السجل المدني المصري. هذا التطور دفعها إلى توجيه اتهامات بالتزوير ضد موظفين لم تُعلن عن أسمائهم، مشيرة إلى نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ترى أنهم مسؤولون عن ذلك.

وعلى مدار عامين من التقاضي، رُفضت الدعوى التي تقدمت بها شلبي لإثبات استمرار العلاقة الزوجية، حيث أيّدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والذي استند إلى توقيع موثّق من الفنان محمود عبد العزيز يؤكد وقوع الطلاق في عام 1998. كما قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 200 جنيه، وأسقطت حقها في تقديم التماس لإعادة النظر، بعد تأكيد صحة المستندات والأدلة المقدمة في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز تزوّج مرتين خلال حياته. كانت الزيجة الأولى من السيدة جيجي زويد، والتي أنجب منها ابنيه محمد وكريم، واستمرت علاقتهما الزوجية نحو 20 عامًا قبل أن تنتهي بالطلاق. وفي عام 1998، تزوج من الإعلامية بوسي شلبي، من دون أن يرزق منها بأبناء.

أما عن أبنائه، فقد اتجه محمد، الابن الأكبر، إلى العمل في مجالي التمثيل والإنتاج، بينما اختار كريم التمثيل، ونجح في إثبات نفسه على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.