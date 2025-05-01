من "الست" إلى "روكي الغلابة".. هيمنة نسائية على بطولات أفلام 2025

تشهد الساحة السينمائية المصرية هذا العام حضورا لافتا للبطولة النسائية، مع تصدر عدد من النجمات لبطولة أفلام جديدة بعد سنوات من هيمنة الأبطال الرجال على المشهد. وتتنوع الأعمال المنتظرة بين أفلام السيرة الذاتية والكوميديا والدراما الاجتماعية، مما يعكس تنوعا في الموضوعات وعودة قوية لصوت المرأة في السينما.

منى زكي.. "الست"

تشارك منى زكي في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "الست"، حيث تجسد شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم. ومن المتوقع طرح الفيلم في دور العرض خلال موسم الصيف، بعد أن كان من المخطط عرضه نهاية العام الجاري، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويكتب السيناريو الروائي أحمد مراد، في معالجة جديدة لسيرة أم كلثوم، التي سبق تقديمها في فيلم "كوكب الشرق" عام 1999 من بطولة فردوس عبد الحميد، وفي مسلسل بالاسم جسدتها الممثلة صابرين في العام ذاته.

وكانت منى زكي قد انتهت من تصوير الفيلم قبل نحو 3 أشهر، ونفت مؤخرًا -عبر بيان رسمي- صحة ما تم تداوله من ملصقات منسوبة للعمل، موضحة أن الصور المنتشرة جرى إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للفيلم بصلة، إذ لم يُكشف حتى الآن عن أي مواد رسمية.

الفيلم من إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كل من محمد فراج، وسيد رجب وأحمد خالد صالح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

إعلان

دنيا سمير غانم.. "روكي الغلابة"

في أول بطولة سينمائية مطلقة لها، تعود دنيا سمير غانم إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم "روكي الغلابة"، حيث تجسد شخصية فتاة تعمل حارسة شخصية لرجل أعمال يؤدي دوره محمد ممدوح، وتواجه خلال الأحداث عديدا من المواقف الكوميدية.

وكانت دنيا قد أوضحت -عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام- أن الفيلم لن يُعرض في موسم عيد الفطر السينمائي، بسبب عدم اكتمال التصوير، مشيرة إلى تبقي أسبوع واحد فقط للانتهاء منه.

ومن المتوقع طرح الفيلم خلال موسم الصيف، بعد تأجيل استمر لمدة عام. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد ثروت، إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين.

ياسمين عبد العزيز.. "زوجة رجل مش مهم"

بعد غياب دام نحو 8 سنوات منذ آخر أعمالها السينمائية "الأبلة طم طم" عام 2018، تعود ياسمين عبد العزيز إلى الشاشة الكبيرة في موسم 2025 بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، الذي بدأت تصويره في ديسمبر/كانون الأول 2024.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول المفارقات التي تنشأ بين زوجين، حيث يؤدي الفنان أكرم حسني دور الزوج.

نيللي كريم.. "هابي بيرث داي"

في فيلمها الجديد "هابي بيرث داي"، تناقش نيللي كريم قضية عمالة الأطفال، خاصة أولئك الذين ينشؤون في عائلات تحتوي على 6 أو 7 أطفال، خاصة في المناطق الريفية. وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد في حفل عيد ميلاد.

تجسد نيللي كريم شخصية أم مطلقة لديها ابنة، وفي الوقت نفسه تعمل لديها خادمة في نفس عمر ابنتها، وتنشأ بينهما صداقة مميزة.

الفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويشارك في بطولته حنان مطاوع وشريف سلامة. ومن المقرر عرضه سينمائيًا بعد مشاركته في فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي، الذي سيُقام من 4 إلى 15 يونيو/حزيران المقبل.

زينة.. "بنات الباشا"

في فيلم "بنات الباشا"، تخوض زينة المنافسة السينمائية النسائية، سواء بتصدر البطولة أو القضية التي يتناولها الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، إذ يناقش الفيلم عددا من قضايا المرأة ومعاناتها اجتماعيا، وهو من بطولة ناهد السباعي، وصابرين، ومريم الخشت.

إعلان

وكان من المفترض عرض الفيلم في موسم رأس السنة السينمائي مع بداية العام الحالي، لكن تم تأجيله ليعرض ضمن الخريطة السينمائية لعام 2025.