رحيل الفنانة الأردنية رناد ثلجي عن 36 عاما بعد صراع مع السرطان

فجعت الساحة الفنية الأردنية بخبر وفاة الفنانة الشابة رناد ثلجي عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع طويل وشجاع مع مرض السرطان، تلقت خلاله العلاج في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان.

وأعلنت نقابة الفنانين الأردنيين نبأ وفاتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث نعاها نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء الهيئة العامة، مشيدين بإرثها الإبداعي والإنساني.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة "تنعى وزارة الثقافة رحيل الفنانة الشابة رناد ثلجي، التي كان لها حضور مميز في الدراما والمسرح.. لروحها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان".

تنعى وزارة الثقافة رحيل الفنانة الشابة رناد ثلجي التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، التي كان لها حضور مميز في الدراما والمسرح.. لروحها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان. pic.twitter.com/ki8eXLdi20 — مصطفى الرواشده Minister of Culture (@mostafa59625937) April 8, 2025

كما شارك العديد من الفنانين في نعي الراحلة، أبرزهم الفنان طارق الشوابكة الذي نشر صورة جمعته بها من كواليس مسلسل "هام وشاهة"، أحد الأعمال التي قدمها الثنائي مؤخرا.

من خشبة المسرح إلى الشاشة الصغيرة

ولدت رناد ثلجي في عمان، وبدأت رحلتها مع التمثيل من خلال المسرح الجامعي عام 2009، أثناء دراستها في جامعة الحسين بن طلال، حيث تخصصت في علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، وتخرجت عام 2012.

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رغم دراستها البعيدة عن الفن، كان المسرح شغفها الأول، فلفتت الأنظار مبكرا بموهبتها، وحصدت جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن عرض "ثورات بلا عنوان" في مهرجان الجامعات العربية.

واصلت مشوارها على خشبة المسرح، وشاركت في أعمال مثل "ألم عابر"، و"بيت بلا شرفات"، و"بوابة خمسة"، و"تضاد القمامة"، كما قدمت عروضا للأطفال منها "رحلة المعرفة"، و"ماريان".

شاركت بأعمالها المسرحية في مهرجانات محلية وعربية وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات.

في عام 2013، خطت أولى خطواتها في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الصلح خير"، وتوالت أعمالها لتصل إلى نحو 20 عملا دراميا، منها "لعبة الانتقام"، و"دي مو قراطية"، و"نوف"، و"أم الدراهم"، و"كرم العلالي"، و"أخوة الدم".

وكان آخر ظهور لها في "حرائر البادية" و"قضايا من البادية"، في حين يُنتظر عرض مسلسلها الأخير "عشق بدوي".

بصمة إنسانية لا تُنسى

لم يكن عطاء رناد ثلجي مقتصرا على الفن فقط، فقد عُرفت بتواصلها الدائم مع الأطفال المصابين بالسرطان، وكانت تزورهم باستمرار في مركز الحسين للسرطان، مانحة إياهم الأمل والدعم، رغم معركتها الخاصة مع المرض.

في لفتة تقديرية، تم اختيارها لتكون المدير التنفيذي الفخري للدورة الـ20 من مهرجان المسرح الحر الدولي، المقررة في يونيو/حزيران المقبل، تكريما لإسهاماتها في المشهد المسرحي الأردني.