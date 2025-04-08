مهرجان كان السينمائي يكرّم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية الفخرية

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الـ78 أمس الاثنين، أن الممثل الأميركي روبرت دي نيرو سيحصل على السعفة الذهبية الفخرية في المهرجان لهذا العام.

وأعلن المنظمون -اليوم الاثنين- أن دي نيرو البالغ من العمر 81 عاما، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، سيحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل الافتتاح المقرر في 13 مايو/أيار المقبل.

وحقق أيقونة هوليود، المعروف بأفلام مثل "سائق التاكسي" (Taxi Driver) و"كازينو" (Casino) و"الثور الهائج" (Raging Bull)، شهرته العالمية بتصويره دور رجل العصابات في فيلم "الأب الروحي الجزء الثاني" (The Godfather Part II)، وحقق أيضا نجاحا كنجم كوميدي في أفلام مثل "قابل الوالدين" (Meet the Parents).

وأعرب دي نيرو عن علاقته العميقة بمهرجان كان السينمائي، بقوله في بيان، "خاصة الآن عندما تفرقنا كثير من الأشياء في العالم، يجمعنا مهرجان كان معا، رواة القصص وصناع الأفلام والمعجبين والأصدقاء، إنه بمنزلة العودة إلى المنزل".

يشار إلى أنه تم منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية سابقا للممثلة الشهيرة ميريل ستريب والنجم السينمائي مايكل دوغلاس ومنتج "حرب النجوم" (Star Wars) جورج لوكاس بالإضافة إلى المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو.