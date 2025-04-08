منع أم دعاية؟ الجدل يلاحق فيلم "استنساخ" قبل عرضه الرسمي

قبل دقائق من الموعد المفترض للعرض الأول لفيلم "استنساخ" مساء أمس الاثنين، فوجئ الحضور بإلغاء العرض في واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في الوسط السينمائي مؤخرا.

الإعلان المفاجئ أثار تساؤلات بين الحضور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى أن ما جرى جزء من حملة دعائية ذكية يقودها بطل العمل سامح حسين، وآخرين رجّحوا وجود أسباب رقابية تقف خلف الإلغاء.

سامح حسين خرج عن صمته ونشر عبر حسابه على فيسبوك اعتذارا لجمهوره، مؤكدا أن تأجيل العرض جاء لأسباب خارجة عن إرادة فريق العمل، من دون تقديم تفاصيل إضافية، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات وتساؤلات واسعة.

من جانبه، علّق الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه على فيسبوك منتقدا غياب الشفافية، معتبرا أن سامح حسين تعمد الحديث عن "نصف الحقيقة" من أجل خلق حالة من الترقب، مشيرا إلى أن الفيلم سيُعرض جماهيريا في موعده الرسمي الأربعاء، من دون أية عوائق رقابية.

بيان رسمي ينفي المنع الرقابي

وفي ظل تضارب الروايات، حسم مساعد وزير الثقافة المصري لشؤون الرقابة عبد الرحيم كمال، الجدل ببيان رسمي أكد فيه أن إلغاء العرض لا علاقة له بالرقابة، بل يعود إلى تأخر في تقديم الطلبات الرسمية بعد انتهاء مواعيد العمل بالهيئة، ما أدى إلى تأجيل العرض يوما واحدا فقط، مع تأكيده أن التصريح سيتم منحه لاحقا من دون مشكلات.

إعلان

وكانت بعض المواقع قد أشارت إلى أن الرقابة اعترضت على المشهد الأخير في الفيلم، ما يهدد بمنع عرضه كليا، الأمر الذي نفته الجهات الرسمية بشكل قاطع.

مواجهة مع الذكاء الاصطناعي

وفيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وبطولة سامح حسين، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز. وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن شخصية "يونس العربي"، التي يجسدها سامح حسين، ويجد نفسه في صراع متصاعد مع هيمنة الذكاء الاصطناعي على حياته، وانعكاسات ذلك على المجتمع والعلاقات الإنسانية.

ويُعد هذا العمل عودة سينمائية جديدة لسامح حسين بعد غياب ملحوظ عن الشاشة الكبيرة، وهو ما أكسب المشروع اهتماما خاصا منذ بداية الإعلان عنه.

شائعات وتصريحات

يُذكر أن سامح حسين تصدر محركات البحث مؤخرا، بعد الإشادة الواسعة التي حظي بها برنامجه الرمضاني "قطايف" عبر مواقع التواصل، إضافة إلى جدل أثير حول تصريحاته في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي فُسرت بشكل خاطئ على أنها دعوة لإلغاء الإجازات الرسمية، وهو ما نفاه لاحقا مؤكدا أن حديثه كان أمنية بأن تعيش مصر في أجواء من الفرح المستمر، لا أكثر.