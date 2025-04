"فيلم ماينكرافت" يحقق إيرادات قياسية بلغت 301 مليون دولار

شهدت صناعة السينما انتعاشا غير مسبوق مع إطلاق "فيلم ماينكرافت" (A Minecraft Movie) من إنتاج "وارنر برذرز" وبمساهمة من "ليجندري بيكتشرر"، حيث حقق إيرادات مذهلة بلغت 157 مليون دولار في أميركا الشمالية و144 مليون دولار في الأسواق العالمية، ليصل الإجمالي العالمي إلى 301 مليون دولار.

أفضل افتتاح لفيلم مقتبس عن لعبة فيديو

تفوق الفيلم بفارق كبير على التوقعات، ليحقق أعلى انطلاقة لفيلم مستوحى من لعبة فيديو على الإطلاق، متجاوزا افتتاحية فيلم "سوبر ماريو بروس" (The Super Mario Bros Movie) من يونيفرسال بيكتشرز، الذي حقق 146.4 مليون دولار في 3 أيام خلال عطلة عيد الفصح 2023.

أداء قوي في 2025 وأرقام قياسية جديدة

وبحسب هوليود ريبورتر، فإن هذا الفيلم يُعد أكبر افتتاح لعام 2025 حتى الآن، كما أنه يمثل أقوى انطلاقة محلية منذ عرض فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) في يوليو/تموز 2024 بإيرادات بلغت 211 مليون دولار. وحقق الفيلم يوم السبت وحده 60 مليون دولار، وهو أعلى رقم يومي في تاريخ "وارنر برذرز". وشاركت شركة "ليجندري" بنسبة 25% من ميزانية الإنتاج البالغة 150 مليون دولار، دون احتساب تكاليف التسويق.

دفعة معنوية لصناعة السينما

جاء الفيلم في وقت حرج، إذ شهدت إيرادات شباك التذاكر تراجعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد الأداء المخيب لأفلام مثل "سنووايت" (Snow White). وقد مثّل ماينكرافت دفعة معنوية كبيرة لأستوديوهات هوليود وأصحاب دور العرض.

طاقم النجوم وقصة الفيلم

يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل: جيسون موموا، جاك بلاك، جينيفر كوليدج، دانييل بروكس، إيما مايرز، وسباستيان يوجين هانسن. وتدور أحداثه حول 4 أشخاص غير منسجمين يجدون أنفسهم في عالم مكعب غريب يعتمد على الخيال، بعد أن يتم سحبهم عبر بوابة غامضة. وللعودة إلى عالمهم، عليهم التكيف مع هذا الواقع الجديد وخوض مغامرة بقيادة صانع محترف، يؤدي دوره جاك بلاك بشخصية "ستيف" الأيقونية من اللعبة.

‘A Minecraft Movie’ grosses $301 million in its opening weekend at the global box office. pic.twitter.com/YS3zUNIqOq — Pop Crave (@PopCrave) April 6, 2025

نجاح عالمي

أكد جيف غولدستين، رئيس التوزيع العالمي في وارنر براذرز، أن الفيلم حظي بإقبال واسع في مختلف المدن، من الصغيرة إلى الكبرى. ومن لندن، أشارت ماري بيرنت إلى أن الفيلم يعكس روح لعبة ماينكرافت بشكل احتفالي، ويُظهر تجربة سينمائية لا يمكن إلا أن تقدمها دور العرض، وفق هوليود ريبورتر.

في الصين، تصدّر الفيلم شباك التذاكر بإيرادات بلغت 14.6 مليون دولار، وهو أعلى أداء لفيلم هوليودي هناك هذا العام، وتقوم شركة لينجندري إيست بتوزيعه في السوق الصينية.

مكانة ماينكرافت في عالم الألعاب

تُعد لعبة ماينكرافت الأكثر مبيعا في تاريخ ألعاب الفيديو، حيث بيعت منها أكثر من 300 مليون نسخة، ويُقدّر عدد اللاعبين النشطين شهريا بحوالي 174 مليونا في عام 2024 (وقد اشترت مايكروسوفت شركة "موجانغ" في عام 2014).

ومع تحقيق الفيلم 58 مليون دولار يوم الجمعة، توقعت شركة "وارنر برذرز" صباح السبت أن تصل الإيرادات إلى 135 مليون دولار في أميركا الشمالية. ورغم أن بعض الأستوديوهات المنافسة توقعت أن يقترب الرقم من 150 مليون دولار، فإن الإقبال الكبير في اللحظات الأخيرة دفع الرقم النهائي إلى 157 مليون دولار.

المنافسة في شباك التذاكر

الفيلم الأقرب له في الإيرادات خلال الفترة نفسها كان "رجل عامل" (A Working Man) الذي جاء في المركز الثاني بإيرادات بلغت 7.3 ملايين دولار، بينما حصد "المختار: العشاء الأخير (الجزء الثاني)" The Chosen: Last Supper (Part Two) حوالي 7.2 ملايين دولار. أما فيلم "سنووايت" (Snow White)، الذي يعرض في أسبوعه الثالث، فجمع 6.1 ملايين دولار فقط محليا، ليصل إجماليه العالمي إلى 168.4 مليون دولار.

ووصف جيف غولدستين من وارنر هذا النجاح بأنه "ضربة حظ نادرة".