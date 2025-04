"القيامة قامت بغزة".. فنانون عرب يتضامنون مع القطاع وسط تصعيد الحرب

مع تصاعد وتيرة الحرب في غزة خلال الساعات الأخيرة، وتزايد مشاهد القصف والدمار والحرائق، تفاعل عدد من المشاهير في الوطن العربي مع ما يجري، سواء بنشر مقاطع توثّق وحشية الاحتلال الإسرائيلي، أو بالدعاء لأهالي غزة، تضامنا مع معاناتهم ومحاولة للتخفيف من هول الإبادة التي يتعرضون لها.

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك -عبر حسابها على إنستغرام- منشورا دعت فيه زملاءها من المشاهير إلى التفاعل مع ما يحدث في غزة، جاء فيه: "إخواني وأحبابي زملاءنا مشاهير العرب ذيعوا الخبر.. القيامة قامت بغزة".

وهو ما فعلته أيضا الفنانة السورية كندة علوش، التي نشرت المنشور ذاته تحت وسم #غزة_تباد، وعلّقت: "شهادات تدمي القلب من أهالينا في غزة، الكل يصفها بالقيامة، لا مكان آمنا في غزة". واختتمت منشورها بالدعاء للأطفال والنساء في غزة، وأن يرفع الله عنهم الظلم والمعاناة.

كما شاركت علوش بعدد من المنشورات عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في إنستغرام، وثّقت فيها مشاهد من الأوضاع الميدانية في غزة. وعبّرت في إحداها عن اعتذارها لأهالي القطاع عمّا وصفته بـ"الخذلان"، في حين نشرت في أخرى مقطعا يوثق حرق مدرسة للاجئين في رفح، إلى جانب منشور طالبت فيه بوقف الحرب فورا.

كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري مقاطع فيديو عن التطورات الأخيرة في غزة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في إنستغرام، توثق مشاهد من الدمار والحرائق التي يشهدها القطاع.

وحرص الفنان المصري أحمد فهمي -عضو فريق "واما"- على التعبير عن تضامنه مع أهالي غزة، من خلال نشر دعاء عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، سائلا الله أن يُفرّج كربهم ويجعل لهم مخرجا من هذا البطش.

الفنان المصري أحمد مالك شارك هو الآخر في التفاعل مع أحداث غزة، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل: "إنها القيامة.. أكثر ما كتبه الغزيون منذ الأمس وحتى اللحظة"، في إشارة إلى ما يعيشه سكان القطاع تحت القصف.

وأعاد الفنان خالد أبو النجا نشر عدد من الفيديوهات التي تكشف عن استهداف إسرائيل 3 مدارس كانت تؤوي النازحين، مما أسفر عن استشهاد 18 طفلا.

