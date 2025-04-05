"القيامة قامت بغزة".. فنانون عرب يتضامنون مع القطاع وسط تصعيد الحرب

مع تصاعد وتيرة الحرب في غزة خلال الساعات الأخيرة، وتزايد مشاهد القصف والدمار والحرائق، تفاعل عدد من المشاهير في الوطن العربي مع ما يجري، سواء بنشر مقاطع توثّق وحشية الاحتلال الإسرائيلي، أو بالدعاء لأهالي غزة، تضامنا مع معاناتهم ومحاولة للتخفيف من هول الإبادة التي يتعرضون لها.

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك -عبر حسابها على إنستغرام- منشورا دعت فيه زملاءها من المشاهير إلى التفاعل مع ما يحدث في غزة، جاء فيه: "إخواني وأحبابي زملاءنا مشاهير العرب ذيعوا الخبر.. القيامة قامت بغزة".

وهو ما فعلته أيضا الفنانة السورية كندة علوش، التي نشرت المنشور ذاته تحت وسم #غزة_تباد، وعلّقت: "شهادات تدمي القلب من أهالينا في غزة، الكل يصفها بالقيامة، لا مكان آمنا في غزة". واختتمت منشورها بالدعاء للأطفال والنساء في غزة، وأن يرفع الله عنهم الظلم والمعاناة.

كما شاركت علوش بعدد من المنشورات عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في إنستغرام، وثّقت فيها مشاهد من الأوضاع الميدانية في غزة. وعبّرت في إحداها عن اعتذارها لأهالي القطاع عمّا وصفته بـ"الخذلان"، في حين نشرت في أخرى مقطعا يوثق حرق مدرسة للاجئين في رفح، إلى جانب منشور طالبت فيه بوقف الحرب فورا.

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كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري مقاطع فيديو عن التطورات الأخيرة في غزة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في إنستغرام، توثق مشاهد من الدمار والحرائق التي يشهدها القطاع.

وحرص الفنان المصري أحمد فهمي -عضو فريق "واما"- على التعبير عن تضامنه مع أهالي غزة، من خلال نشر دعاء عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، سائلا الله أن يُفرّج كربهم ويجعل لهم مخرجا من هذا البطش.

الفنان المصري أحمد مالك شارك هو الآخر في التفاعل مع أحداث غزة، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل: "إنها القيامة.. أكثر ما كتبه الغزيون منذ الأمس وحتى اللحظة"، في إشارة إلى ما يعيشه سكان القطاع تحت القصف.

وأعاد الفنان خالد أبو النجا نشر عدد من الفيديوهات التي تكشف عن استهداف إسرائيل 3 مدارس كانت تؤوي النازحين، مما أسفر عن استشهاد 18 طفلا.

Israel hit 3 Schools that was housing displaced people and 18 children were martyred Dozens were injured pic.twitter.com/Cl7MGVbJxU — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 5, 2025

ونشر المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي مقطع فيديو لما يحدث في غزة وعلق عليه :"نترك الكلام لغزة"، وفي منشور آخر له كتب: "كنا نبحث عن الحياة الأفضل، أصبحنا نبحث عن الحياة".

وعبر حسابه على الفيسبوك، نشر المخرج المصري يسري نصر الله فيديو لمذبحة العاملين بالهلال الأحمر في غزة.

وفي الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، مما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وقتل الاحتلال أكثر من 1250 فلسطينيا، في حين أصيب أكثر من 3022 آخرين، منذ استئنافه حرب الإبادة يوم 18 مارس/آذار الماضي.

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وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 50 ألفا و615، بينما بلغ عدد المصابين 115 ألفا و63 منذ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.